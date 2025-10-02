بعد أسبوع من إزالته.. إعادة تمثال ترامب وإبستين إلى تلة الكابيتول

Advertisement

ذكرت صحيفة " " أن التمثال البرونزي للرئيس الأميركي وهو يمسك بيد جيفري إبستين أعيد إلى تلة الكابيتول بعد أسبوع من إزالته.وأفادت الصحيفة أن التمثال تضرر أثناء عملية الإزالة، ولكن تمت استعادته كاملا تقريبا، مع إعادة ربط يدي وإبستين اللتين انفصلتا سابقا.وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن التمثال لم يعد مسموحًا له بالبقاء على تلة الكابيتول بناءً على التصريح الصادر من خدمة المتنزهات الوطنية.تم اعتقال إبستين من قبل سلطات إنفاذ القانون في في 6 2019، فيما ذكرت وجود أدلة على أنه في الفترة بين 2002-2005، استضاف عشرات الفتيات القاصرات في منزله في ، أصغرهن تبلغ 14 عاما.ضمت دائرة أصدقاء ومعارف إبستين عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين ليس فقط من ولكن من العديد من الدول الأخرى، بمن فيهم رؤساء دول سابقون، ورجال أعمال كبار، ونجوم في مجال الترفيه.وتوقفت الملاحقة الجنائية لجيفري إبستين في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في 10 آب 2019.