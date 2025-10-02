Advertisement

بعد أسبوع من إزالته.. إعادة تمثال ترامب وإبستين إلى تلة الكابيتول

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:51
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التمثال البرونزي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يمسك بيد جيفري إبستين أعيد إلى تلة الكابيتول بعد أسبوع من إزالته.
وأفادت الصحيفة أن التمثال تضرر أثناء عملية الإزالة، ولكن تمت استعادته كاملا تقريبا، مع إعادة ربط يدي ترامب وإبستين اللتين انفصلتا سابقا.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن التمثال لم يعد مسموحًا له بالبقاء على تلة الكابيتول بناءً على التصريح الصادر من خدمة المتنزهات الوطنية.

تم اعتقال إبستين من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية نيويورك في 6 تموز 2019، فيما ذكرت النيابة وجود أدلة على أنه في الفترة بين 2002-2005، استضاف عشرات الفتيات القاصرات في منزله في مانهاتن، أصغرهن تبلغ 14 عاما.

ضمت دائرة أصدقاء ومعارف إبستين عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من العديد من الدول الأخرى، بمن فيهم رؤساء دول سابقون، ورجال أعمال كبار، ونجوم في مجال الترفيه.

وتوقفت الملاحقة الجنائية لجيفري إبستين في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في 10 آب 2019.
