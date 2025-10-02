Advertisement

إقتصاد

وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:55
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة إذا استمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء، من بينها تسريح موظفين اتحاديين وإلغاء مشاريع حكومية وصفها بأنها "لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس".
وفي مقابلة مع شبكة "OAN"، قال ترامب إن "الإقالات قد تحدث... وهذا خطؤهم"، في إشارة إلى الديمقراطيين الذين لم يتوصلوا مع الجمهوريين إلى اتفاق لتمويل الحكومة. وأضاف: "يمكننا إلغاء مشاريعهم المفضلة بشكل دائم، وربما سأفعل ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته تدرس صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من عوائد الرسوم الجمركية، متحدثاً عن مبالغ تتراوح بين 1000 و2000 دولار للفرد، قائلاً: "سيكون ذلك رائعاً، أشبه بتوزيع أرباح على الشعب الأميركي".

ورغم أن ترامب قدّر إيرادات الرسوم الجمركية الجديدة بما قد يصل إلى تريليون دولار سنوياً، فإن بيانات وزارة الخزانة الأميركية تُظهر عوائد أقل بكثير، بينما يبلغ الدين العام حالياً نحو 37.64 تريليون دولار.
