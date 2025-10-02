28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة إذا استمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء، من بينها تسريح موظفين اتحاديين وإلغاء مشاريع حكومية وصفها بأنها "لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس".
Advertisement
وفي مقابلة مع شبكة "OAN"، قال
ترامب
إن "الإقالات قد تحدث... وهذا خطؤهم"، في إشارة إلى
الديمقراطيين
الذين لم يتوصلوا مع الجمهوريين إلى اتفاق لتمويل الحكومة. وأضاف: "يمكننا إلغاء مشاريعهم المفضلة بشكل دائم، وربما سأفعل ذلك".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته تدرس صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من عوائد الرسوم الجمركية، متحدثاً عن مبالغ تتراوح بين 1000 و2000 دولار للفرد، قائلاً: "سيكون ذلك رائعاً، أشبه بتوزيع أرباح على الشعب الأميركي".
ورغم أن ترامب قدّر إيرادات الرسوم الجمركية الجديدة بما قد يصل إلى تريليون دولار سنوياً، فإن بيانات
وزارة الخزانة
الأميركية تُظهر عوائد أقل بكثير، بينما يبلغ الدين العام حالياً نحو 37.64 تريليون دولار.
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": ترامب يستعد لإلغاء مشاريع مراكز الهيدروجين الغربية وسط معركة الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
"بلومبرغ": ترامب يستعد لإلغاء مشاريع مراكز الهيدروجين الغربية وسط معركة الإغلاق الحكومي
03/10/2025 10:15:52
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يبدو أن الإغلاق الحكومي سيحدث
Lebanon 24
ترامب: يبدو أن الإغلاق الحكومي سيحدث
03/10/2025 10:15:52
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أي بي سي عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: من المرجح تسريح آلاف العمال أثناء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أي بي سي عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: من المرجح تسريح آلاف العمال أثناء الإغلاق الحكومي
03/10/2025 10:15:52
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاغلاق الحكومي.. هذا ما ستخسره أميركا اسبوعياً
Lebanon 24
بعد الاغلاق الحكومي.. هذا ما ستخسره أميركا اسبوعياً
03/10/2025 10:15:52
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وزارة الخزانة
دونالد ترامب
الديمقراطيين
الديمقراطي
الجمهوري
ديمقراطي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
Lebanon 24
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:13 | 2025-10-03
03/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:54 | 2025-10-03
03/10/2025 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:43 | 2025-10-03
03/10/2025 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
02:14 | 2025-10-03
03/10/2025 02:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2025-10-03
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:00 | 2025-10-03
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
02:54 | 2025-10-03
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:43 | 2025-10-03
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:14 | 2025-10-03
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
01:53 | 2025-10-03
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24