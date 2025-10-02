وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع

Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة "OAN"، قال إن "الإقالات قد تحدث... وهذا خطؤهم"، في إشارة إلى الذين لم يتوصلوا مع الجمهوريين إلى اتفاق لتمويل الحكومة. وأضاف: "يمكننا إلغاء مشاريعهم المفضلة بشكل دائم، وربما سأفعل ذلك".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته تدرس صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من عوائد الرسوم الجمركية، متحدثاً عن مبالغ تتراوح بين 1000 و2000 دولار للفرد، قائلاً: "سيكون ذلك رائعاً، أشبه بتوزيع أرباح على الشعب الأميركي".ورغم أن ترامب قدّر إيرادات الرسوم الجمركية الجديدة بما قد يصل إلى تريليون دولار سنوياً، فإن بيانات الأميركية تُظهر عوائد أقل بكثير، بينما يبلغ الدين العام حالياً نحو 37.64 تريليون دولار.