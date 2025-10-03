من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟

Advertisement

التي تذبذبت قليلًا لتستقر عند 499.1 مليار دولار، تعكس رحلة صعود استثنائية بدأت من أول مليون حققه بعد بيع شركته الناشئة Zip2 عام 1999 مقابل 22 مليون دولار، وصولًا إلى تأسيس ثم SpaceX، واستثماره المبكر في تسلا عام 2004.مع مرور السنوات، حوّل ماسك تسلا من شركة متعثرة إلى عملاق للسيارات الكهربائية، وأطلق مشاريع طموحة مثل Neuralink وThe ، فضلًا عن إعادة تسمية إلى X ودمجها في خططه لبناء "تطبيق كل شيء".اليوم، تبلغ قيمة حصصه:12% من تسلا = 191 مليار دولار.42% من = 168 مليار دولار.53% من xAI Holdings = 60 مليار دولار.ورغم تذبذب أسهم تسلا خلال العقد الأخير، ظل ماسك في صدارة أغنياء العالم، متقدمًا على (350.7 مليار دولار) ومارك (245.8 مليار دولار).وبحسب فوربس، قد يصبح ماسك أول تريليونير في العالم بحلول آذار 2033 إذا استمرت وتيرة نمو شركاته على هذا النحو.