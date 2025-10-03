Advertisement

إقتصاد

من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:13
وصلت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 500 مليار دولار يوم الأربعاء، وفق مؤشر "فوربس" الفوري للمليارديرات، ليصبح على بعد نصف الطريق من لقب أول تريليونير في العالم.
الثروة التي تذبذبت قليلًا لتستقر عند 499.1 مليار دولار، تعكس رحلة صعود استثنائية بدأت من أول مليون حققه ماسك بعد بيع شركته الناشئة Zip2 عام 1999 مقابل 22 مليون دولار، وصولًا إلى تأسيس paypal ثم SpaceX، واستثماره المبكر في تسلا عام 2004.

مع مرور السنوات، حوّل ماسك تسلا من شركة متعثرة إلى عملاق للسيارات الكهربائية، وأطلق مشاريع طموحة مثل Neuralink وThe boring company، فضلًا عن إعادة تسمية تويتر إلى X ودمجها في خططه لبناء "تطبيق كل شيء".

اليوم، تبلغ قيمة حصصه:

12% من تسلا = 191 مليار دولار.

42% من سبيس إكس = 168 مليار دولار.

53% من xAI Holdings = 60 مليار دولار.

ورغم تذبذب أسهم تسلا خلال العقد الأخير، ظل ماسك في صدارة أغنياء العالم، متقدمًا على لاري إليسون (350.7 مليار دولار) ومارك زوكربيرغ (245.8 مليار دولار).

وبحسب فوربس، قد يصبح ماسك أول تريليونير في العالم بحلول آذار 2033 إذا استمرت وتيرة نمو شركاته على هذا النحو.
