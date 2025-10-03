اندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة إسلامية

Advertisement

وأوضح سيجيت أن فرق الإنقاذ انتشلت في ساعات الصباح الباكر جثتي طفلين، ثم عثرت لاحقاً على جثة ثالثة، ليرتفع عدد الضحايا من 5 إلى 8، وسط مخاوف من أن تكون الحصيلة البشرية أكبر بكثير.وكان جزء من المدرسة المتعددة الطوابق قد انهار بشكل مفاجئ، الاثنين، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى دفن العشرات تحت الركام. ووفق الإحصاءات الرسمية، علق 59 شخصاً تحت الأنقاض، فيما أكد مسؤولون أمس الخميس أنّه لم يعد من الممكن رصد أي مؤشر على وجود ناجين.وتواصل فرق الإغاثة عملها وسط ظروف صعبة، في وقت تعيش المنطقة صدمة كبيرة نتيجة الفاجعة التي ضربت إحدى أبرز في جاوة الشرقية.