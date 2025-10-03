Advertisement

عربي-دولي

عالم يحذر من تداعيات زلازل تركيا... هكذا تُؤثّر على المناطق المُجاورة

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1424778-638950977782893313.png
Doc-P-1424778-638950977782893313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن أركادي تيشكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال في تركيا تقع ضمن الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط
Advertisement
 
وفقا له، تشكل الزلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط خطرا خاصا على المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي كل زلزال إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة.

وقال: "تشكل كل الزلازل تقريبا خطرا على هذه المنطقة، لأن كل زلزال يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة، كون هذه المنطقة جزءا من الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط، حيث تحدث الزلازل والانفجارات البركانية، مثل بركان فيزوف".

ويذكر أن الزلزال وقع قرب إسطنبول، وشعر به سكان الجزء الأوروبي من المدينة التركية.

ووفقا لإدارة الكوارث التركية، ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر. وأوضح مرصد الزلازل بجامعة البوسفور أن قوة الزلزال بلغت 5.2 على مقياس ريختر، وكان مركزه في بحر مرمرة بالقرب من مدينة تكيرداغ وعلى عمق 6.7 كيلومتر.

وأكد تيشكوف أن الهزات الارتدادية التي تعقب الزلازل قد تستمر لفترة طويلة، قائلا: "قد تستمر من عدة أيام إلى عدة أشهر. لذلك، يمكن توقع عواقب مماثلة لهذا الزلزال".
 
ووفقا له، يمكن اعتبار الزلزال الحالي استمرارا للزلازل السابقة التي شهدتها المنطقة.

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق الهرمل والمناطق المجاورة لها
lebanon 24
03/10/2025 18:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق منخفض جدّاً لطائرة مسيّرة فوق صور والمناطق المجاورة
lebanon 24
03/10/2025 18:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على مئات آلاف الأشخاص
lebanon 24
03/10/2025 18:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أين هو عالم الزلازل الهولنديّ فرانك هوغربيتس؟
lebanon 24
03/10/2025 18:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأبيض المتوسط

روسيا اليوم

أكاديمية

الأوروبي

التركية

الكوارث

أوروبي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-03
11:40 | 2025-10-03
11:26 | 2025-10-03
11:10 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:50 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24