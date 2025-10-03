عالم يحذر من تداعيات زلازل تركيا... هكذا تُؤثّر على المناطق المُجاورة

ذكر موقع " " أن أركادي تيشكوف، العضو المراسل في العلوم الروسية، أشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال في تقع ضمن الحزام الزلزالي النشط في .

وفقا له، تشكل الزلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط خطرا خاصا على المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي كل زلزال إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة.



وقال: "تشكل كل الزلازل تقريبا خطرا على هذه المنطقة، لأن كل زلزال يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة، كون هذه المنطقة جزءا من الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط، حيث تحدث الزلازل والانفجارات البركانية، مثل بركان فيزوف".



ويذكر أن الزلزال وقع قرب إسطنبول، وشعر به سكان الجزء من المدينة .



ووفقا لإدارة التركية، ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر. وأوضح مرصد الزلازل بجامعة البوسفور أن قوة الزلزال بلغت 5.2 على مقياس ريختر، وكان مركزه في بحر مرمرة بالقرب من مدينة تكيرداغ وعلى عمق 6.7 كيلومتر.



وأكد تيشكوف أن الهزات الارتدادية التي تعقب الزلازل قد تستمر لفترة طويلة، قائلا: "قد تستمر من عدة أيام إلى عدة أشهر. لذلك، يمكن توقع عواقب مماثلة لهذا الزلزال".

ووفقا له، يمكن اعتبار الزلزال الحالي استمرارا للزلازل السابقة التي شهدتها المنطقة.