إسرائيل ترحّل ناشطين أوروبيين وتواصل احتجاز المئات من "أسطول الصمود"

Advertisement

أعلنت اليوم الجمعة عن ترحيل أربعة مواطنين إيطاليين من بين مئات الناشطين الذين احتجزتهم خلال سيطرتها على "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار عن ، مؤكدة أنّها بصدد استكمال ترحيل باقي المشاركين إلى دولهم.وفي بيان رسمي، وصفت الأسطول بـ"المهزلة" واعتبرت أن مشاركيه قاموا بـ"استفزاز سياسي"، معلنة أنها "تعمل على إنهاء هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن".وخلال الساعات الماضية، استولت البحرية على 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين من جنسيات مختلفة، بينهم أوروبيون وعرب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الشرطة أحالت نحو 473 ناشطاً إلى سجن كتسيعوت في ، فيما خضع حوالي 200 ناشط لتحقيقات أولية قبل نقلهم إلى الاحتجاز.وكان "أسطول الصمود" قد أطلق نداء استغاثة الأربعاء الماضي، بعدما اعترضته أكثر من 10 سفن إسرائيلية في المياه الدولية. واعتبر القائمون على الأسطول أنّ الهجوم يمثل "جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيرين إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن بشكل جماعي نحو غزة في محاولة لكسر الحصار المستمر منذ 18 عاماً.وأثار الهجوم احتجاجات واسعة في عدة عواصم عالمية، فيما طالبت منظمات دولية، بينها العفو الدولية، بتوفير الحماية للناشطين والإفراج عنهم فوراً. أما فأكدت أنّ الاعتداء "أمر غير مقبول على الإطلاق".