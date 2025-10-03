28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس" تسلم ردها على خطة ترامب.. وهذا ما أعلنته رسمياً
Lebanon 24
03-10-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلمت حركة "
حماس
"، اليوم الجمعة، ردّها على خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن إنهاء حرب غزة.
Advertisement
وأعلنت الحركة في بيان لها أنها "أجرت مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل
الفلسطينية
، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
".
وأضافت: "بعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها الذي أكد أن حماس تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على
قطاع غزة
وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه".
وتابعت: "في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى
الاحتلال
أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح
الرئيس ترامب
ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".
وجدّدت الحركة موافقتها على تسليم
إدارة قطاع غزة
لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.
وختمت: "ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني
جامع
واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع: حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
Lebanon 24
مصدر مطلع: حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس ترامب
04/10/2025 02:49:00
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
04/10/2025 02:49:00
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 12" الإسرائيلية: التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن "حماس" ستقدّم ردها على خطة ترامب يوم السبت
Lebanon 24
"القناة 12" الإسرائيلية: التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن "حماس" ستقدّم ردها على خطة ترامب يوم السبت
04/10/2025 02:49:00
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
04/10/2025 02:49:00
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرارات الدولية
إدارة قطاع غزة
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
الفلسطينية
قطاع غزة
الاحتلال
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوتيريش أبدى ترحيبه وتفاؤله ببيان حركة حماس
Lebanon 24
غوتيريش أبدى ترحيبه وتفاؤله ببيان حركة حماس
18:04 | 2025-10-03
03/10/2025 06:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
Lebanon 24
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
16:55 | 2025-10-03
03/10/2025 04:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
16:28 | 2025-10-03
03/10/2025 04:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
Lebanon 24
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
16:16 | 2025-10-03
03/10/2025 04:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
Lebanon 24
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
15:34 | 2025-10-03
03/10/2025 03:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:04 | 2025-10-03
غوتيريش أبدى ترحيبه وتفاؤله ببيان حركة حماس
16:55 | 2025-10-03
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
16:28 | 2025-10-03
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
16:16 | 2025-10-03
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
15:34 | 2025-10-03
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
15:05 | 2025-10-03
أردوغان لترامب: وقف هجمات إسرائيل شرط لنجاح جهود السلام
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24