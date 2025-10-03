إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

Advertisement

تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة والتي تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى وذلك عقب رد حركة على الخطة.وقال بيان صادر عن : "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة فورا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".وتابع البيان: "سنواصل العمل بالتعاون الكامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل".واختتم البيان بالقول إن "المبادئ التي وضعتها إسرائيل تتماشى مع رؤية ".وكان ترامب أعلن أمس الجمعة انه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".