عربي-دولي

إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

Lebanon 24
03-10-2025 | 23:32
تستعد إسرائيل "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة والتي تتضمن الإفراج الفوري عن الأسرى وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.
Advertisement

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب فورا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وتابع البيان: "سنواصل العمل بالتعاون الكامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل".

واختتم البيان بالقول إن "المبادئ التي وضعتها إسرائيل تتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".

وكان ترامب أعلن أمس الجمعة انه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".
 
