Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو تفاجأ بموقف ترامب.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس

Lebanon 24
03-10-2025 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1425052-638951576574367978.webp
Doc-P-1425052-638951576574367978.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان "حماس" الأخير بشأن موقفها من خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي. 
Advertisement

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نتنياهو قال في المشاورات التي عقدها بعد رد حماس وقبل بيان ترامب إنه يرى في رد حماس رفضا للخطة الأميركية".

وتابع: "نتنياهو أكد في مشاوراته على ضرورة تنسيق الرد مع الأميركيين للتأكد من عدم ترسيخ فكرة أن حماس استجابت بشكل إيجابي لخطة ترامب".

واعتبر المسؤول أن "المستوى المهني الإسرائيلي الذي يتعامل مع قضية الرهائن رأى في رد حماس ردا إيجابيا يفتح مسارا للتوصل إلى صفقة".

وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وذكر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".
 
وكانت حماس أعلنت مساء أمس الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأضافت الحركة أنها "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل"، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".




مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو فوجئ بردّ ترامب
lebanon 24
04/10/2025 10:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع فرنسي يتحدث عن حدود نفوذ ترامب في غزة.. هذا ما كشفه
lebanon 24
04/10/2025 10:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أولويات ترامب في غزة؟ هذا ما كشفه وزير الخارجية
lebanon 24
04/10/2025 10:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
04/10/2025 10:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:45 | 2025-10-04
02:35 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:23 | 2025-10-04
02:21 | 2025-10-04
02:02 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24