عربي-دولي

من أجل تحقيق السّلام في غزة .. ماكرون يشكر ترامب​ وفريقه على جهودهم المبذولة

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:49
أشار الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنّ "إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق النّار في غزة، باتا في متناول اليد!"، مشدّدًا على أنّ "التزام حركة "حماس" ينبغي أن يُتبع بخطوات ملموسة، دون أي تأخير".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "لدينا الآن إمكانيّة التقدّم بشكل حاسم نحو السّلام"، معلنًا أنّ "فرنسا ستضطلع بدورها الكامل، استمرارًا بجهودها داخل الأمم المتحدة، مع الولايات المتحدة الأميركيّة والإسرائيليّين والفلسطينيّين وجميع شركائها الدّوليّين". 
وتوجّه بالشّكر إلى الرّئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، على "جهودهم المبذولة من أجل تحقيق السّلام".
