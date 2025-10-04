28
عربي-دولي
من أجل تحقيق السّلام في غزة .. ماكرون يشكر ترامب وفريقه على جهودهم المبذولة
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:49
A-
A+
أشار الرّئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، إلى أنّ "إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق النّار في غزة، باتا في متناول اليد!"، مشدّدًا على أنّ "
التزام
حركة "
حماس
" ينبغي أن يُتبع بخطوات ملموسة، دون أي تأخير".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "لدينا الآن إمكانيّة التقدّم بشكل حاسم نحو السّلام"، معلنًا أنّ "
فرنسا
ستضطلع بدورها الكامل، استمرارًا بجهودها داخل
الأمم المتحدة
، مع
الولايات المتحدة
الأميركيّة والإسرائيليّين والفلسطينيّين وجميع شركائها الدّوليّين".
وتوجّه بالشّكر إلى الرّئيس الأميركي
دونالد ترامب
وفريقه، على "جهودهم المبذولة من أجل تحقيق السّلام".
