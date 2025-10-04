ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟

Advertisement

بعد أن أصدرت حركة ردها على خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، ثارت تساؤلات بشأن البنود التي لم تقبلها.ووفقا لنسخة من رد حماس، لم توضح الحركة ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة وهو أمر تريده والولايات المتحدة لكن حماس سبق وأن رفضته.ولم توافق حماس أيضا على انسحاب إسرائيلي على مراحل كونه يتعارض مع مطالبها بانسحاب فوري وكامل.ونشر نسخة من رسالة حماس على صفحته على تروث سوشيال، ونشرت كارولين ليفيت المتحدثة باسم صورة على موقع إكس للرئيس يسجل فيها ردا على "قبول حماس لخطته للسلام".وقال مسؤول كبير في حماس إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء " " للقطاع، وهي تصريحات تبرز بين الطرفين مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.وفي ردها على خطة ترامب، قالت حماس في بيان: "تقدر حركة حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود ترامب الداعية إلى وقف الحرب على وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا" ضمن بنود أخرى.ووافقت الحركة على "الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".وأضافت "في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".وأكدت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".وسبق لحماس أن عرضت إطلاق سراح جميع الرهائن وتسليم إدارة قطاع غزة إلى جهة أخرى.وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.