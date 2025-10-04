28
ليلة عنيفة.. اسرائيل تدمر 20 منزلا في غزة على الرغم من دعوة ترامب
شنت
إسرائيل
عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى وقف القصف.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني
محمود بصل
لوكالة فرانس برس: "ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها
الاحتلال
عشرات
الغارات
والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة
الرئيس ترامب
لوقف القصف"، مشيرا إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.
وأضاف
ترامب
عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة
حماس
للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".
وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".
وأوضح ترامب أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في
الشرق الأوسط
".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حماس أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في
قطاع غزة
.
وكالة فرانس برس
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الرئيس ترامب
محمود بصل
قطاع غزة
الاحتلال
إسرائيل
تابع
