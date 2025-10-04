ليلة عنيفة.. اسرائيل تدمر 20 منزلا في غزة على الرغم من دعوة ترامب

Advertisement

شنت عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأميركي إلى وقف القصف.وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس: "ليلة عنيفة جدا نفذ خلالها عشرات والقصف المدفعي على مدينة غزة وبعض المناطق في القطاع رغم دعوة لوقف القصف"، مشيرا إلى أن "الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.وأضاف عبر منصة "تروث سوشيال": "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".وأوضح ترامب أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في ".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حماس أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في .