عربي-دولي

بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:29
Doc-P-1425163-638951780377055126.jpg
Doc-P-1425163-638951780377055126.jpg photos 0
بعد حوالي 226 عاماً على اكتشافها، تشهد مدينة الأقصر في صعيد مصر اليوم، إفتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث، في منطقة وادي الملوك، في جبانة طيبة.


اكتشف الفرنسيان پروسپير چولواه وإدوارد دو ڤيلييه دو تيراچ المقبرة، وهناك توجد أدلة على أن المقبرة كانت معروفة سابقاً، وورد ذكرها في مدونات الرحالة البريطاني ويليام جورج براون. (العربية)
من أعمال الترميم في المقبرة
 
 
