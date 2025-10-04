بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر

بعد حوالي 226 عاماً على اكتشافها، تشهد مدينة الأقصر في صعيد مصر اليوم، إفتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث، في منطقة وادي الملوك، في جبانة طيبة.





اكتشف الفرنسيان پروسپير چولواه وإدوارد دو ڤيلييه دو تيراچ المقبرة، وهناك توجد أدلة على أن المقبرة كانت معروفة سابقاً، وورد ذكرها في مدونات الرحالة . (العربية)

