عربي-دولي

حول العالم.. تعرفوا إلى دول تصدرت مشهد الاستثمار بالعملات المشفرة

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:00
يشهدُ سوق العملات المشفرة نمواً متسارعاً جعل عدداً من الدول وجهات رئيسية لجذب المستثمرين حول العالم. 
 
 وساهمت البيئة التشريعية، والبنية التحتية الرقمية، والحوافز الضريبية في جعل بعض البلدان أكثر جاذبية للاستثمار في الأصول الرقمية.
 

وفي ما يلي قائمة تكشف أبرز الوجهات العالمية التي تتصدر مشهد الاستثمار في العملات المشفرة:
 
 
 
 
 
 

6- مالطا
 

7- المملكة المتحدة
 
 

9- تايلاند
 
 
 

- القيمة السوقية للعملات الرقمية بلغت حتى حزيران 2025: 3.3 تريليونات دولار
 

- عدد ميلونيرات العملات الرقمية: 241 ألفاً و700 مليونير
 

- عدد مليونيرات البيتكوين: 145 ألفاً و 100 مليونير
 

- 450 مليونيراً يملكون أكثر من مليون دولار عملات مشفرة
 

- 36 مليارديراً يملكون أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية

