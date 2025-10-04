Advertisement

قتلى وجرحى في فرنسا... ماذا شهدت مدينة نيس؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:35
وقع إطلاق نار في مدينة نيس الفرنسيّة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة.
 
 
وأفاد مسؤولون فرنسيّ، أنّ التحقيقات تجري على أساس الشبهة بارتكاب عصابة منظمة لجريمة قتل عمد، بينما أوضح عمدة المدينة كريستيان استروسي أنّ "الحادث له صلة بجرائم المخدرات، وأنه تم استخدام أسلحة آلية في الهجوم". (روسيا اليوم)
 
 
 
كريستيان استروسي

روسيا اليوم

روسيا

تروس

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24