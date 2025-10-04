قتلى وجرحى في فرنسا... ماذا شهدت مدينة نيس؟ (فيديو)

Carnage ce soir aux Moulins à Nice : 2 morts, 2 blessés graves, 3 blessés légers dans une fusillade.@ECiotti alerte depuis des années sur le chaos sécuritaire dans cette cité aux mains des narcoracailles !



Nos policiers sont seuls.



Stop aux sparadraps, du courage politique ! pic.twitter.com/2arLSlTRBl