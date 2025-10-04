Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: حماس أثبتت أنها تريد السلام

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:30
Doc-P-1425224-638951887858696344.jpg
Doc-P-1425224-638951887858696344.jpg photos 0
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يبذل جهودا كبيرة من أجل غزة، مشيرا إلى أن محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب ركزت بشكل كبير على الوضع في غزة.
ورحب أردوغان في كلمة له بافتتاح مشاريع باسطنبول، برد حركة حماس الإيجابي على مقترح ترامب للسلام، معتبرا أنها أثبتت مرة أخرى أنها تريد السلام، ومن المهم جدا أن توقف إسرائيل الحرب فورا.

وقال الرئيس التركي إنه إذا تصرفت كل الأطراف بمسؤولية فإن وقف الدماء وإنهاء الحرب أمر ممكن، مؤكدا أن تركيا مستعدة لاستمرار العمل بكل ما يلزم من أجل عدم فقدان حياة إنسان آخر.

وقال أردوغان إن قبول مقترح ترامب، فتح الباب للسلام، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان.

وشدد الرئيس التركي على أن الهدف الرئيس هو أن "يحصل إخواننا في غزة على الاستقرار والسلام والأمن في أسرع وقت ممكن". (روسيا اليوم)
