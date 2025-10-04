أردوغان: حماس أثبتت أنها تريد السلام

قال الرئيس إنه يبذل جهودا كبيرة من أجل غزة، مشيرا إلى أن محادثاته مع الرئيس ركزت بشكل كبير على الوضع في غزة.

ورحب أردوغان في كلمة له بافتتاح مشاريع باسطنبول، برد حركة الإيجابي على مقترح للسلام، معتبرا أنها أثبتت مرة أخرى أنها تريد السلام، ومن المهم جدا أن توقف الحرب فورا.



وقال الرئيس التركي إنه إذا تصرفت كل الأطراف بمسؤولية فإن وقف الدماء وإنهاء الحرب أمر ممكن، مؤكدا أن مستعدة لاستمرار العمل بكل ما يلزم من أجل عدم فقدان حياة إنسان آخر.



وقال أردوغان إن قبول مقترح ترامب، فتح الباب للسلام، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان.



وشدد الرئيس التركي على أن الهدف الرئيس هو أن "يحصل إخواننا في غزة على الاستقرار والسلام والأمن ". (روسيا اليوم)