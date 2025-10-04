Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تؤكد ترحيل 137 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:17
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها رحَّلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول المساعدات لقطاع غزة الذي اعترضته إسرائيل، الأربعاء.
وقالت الخارجية في بيان على منصة "إكس": "تم ترحيل 137 محرضاً إضافياً من أسطول حماس-الصمود اليوم إلى تركيا"، مضيفة أن "إسرائيل تسعى إلى تسريع وتيرة ترحيل جميع المحرضين". ولفتت إلى أن "بعض هؤلاء يعرقلون عمداً عملية الترحيل القانونية".

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين رحلوا، السبت، مواطنون من الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا والأردن والعديد من البلدان الأخرى. (العربية) 
