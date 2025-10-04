Advertisement

عربي-دولي

الصين تستعدّ لاستقبال إعصار "ماتمو"... إلغاء رحلات وإقفال متاجر

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1425263-638951965504810889.jpg
Doc-P-1425263-638951965504810889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتزم السلطات الصينية إلغاء رحلات جوية وإغلاق متاجر، مع اقتراب الإعصار "ماتمو" الذي يصل صباح الغدّ، إلى مقاطعتيّ هاينان وقوانغدونغ.
Advertisement


ومن المتوقع إلغاء كافة الرحلات الجوية في مطار ميلان الدولي في هايكو، عاصمة هاينان، كما تنوي مدينة هايكو تعليق الدراسة والنقل العام وورش البناء وإجبار المتاجر على الإغلاق. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأقوى عالمياً.. الصين تستعد لإعصار "راغاسا": تعليق الدراسة والنقل العام
lebanon 24
04/10/2025 22:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعصار "بودول" يجتاح الصين.. توقف عن العمل وتحذيرات من فيضانات وشيكة (فيديو)
lebanon 24
04/10/2025 22:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ طرابلس يستعد لاستقبال جهاز سكانر متطور نهاية تشرين الأول
lebanon 24
04/10/2025 22:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء وتأجيل رحلات في مطار بروكسل.. ما السبب؟
lebanon 24
04/10/2025 22:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24

قوانغدونغ

الصينية

ميلان

الغد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-10-04
14:30 | 2025-10-04
13:32 | 2025-10-04
13:00 | 2025-10-04
12:37 | 2025-10-04
12:03 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24