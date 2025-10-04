الصين تستعدّ لاستقبال إعصار "ماتمو"... إلغاء رحلات وإقفال متاجر

Advertisement

تعتزم السلطات إلغاء رحلات جوية وإغلاق متاجر، مع اقتراب الإعصار "ماتمو" الذي يصل صباح الغدّ، إلى مقاطعتيّ هاينان وقوانغدونغ.ومن المتوقع إلغاء كافة الرحلات الجوية في مطار الدولي في هايكو، عاصمة هاينان، كما تنوي مدينة هايكو تعليق الدراسة والنقل العام وورش البناء وإجبار المتاجر على الإغلاق. (العربية)