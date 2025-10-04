Advertisement

البابا: لا يمكن خدمة الله والمال

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:32
Doc-P-1425313-638952074833181122.png
Doc-P-1425313-638952074833181122.png photos 0
قال البابا لاوون الرابع عشر، بمناسبة يوبيل المهاجرين ويوبيل البعثات، إن سنة اليوبيل تتطلب الاختيار: خدمة الله والعدالة أو المال وعدم المساواة.
وقال خلال لقاء خاص في ساحة القديس بطرس في الرابع من تشرين الأول، عيد القديس فرنسيس الأسيزي: "نصلي من أجل أن نكون كنيسة لا تخدم المال أو نفسها، بل ملكوت الله وعدله".

وكان هذا هو اليوم نفسه الذي وقع فيه البابا أيضًا على أول إرشاد رسولي له، "ديليكسي تي" ("لقد أحببتك")، والذي سيتم إصداره في التاسع من تشرين الاول.

من المتوقع أن تُركز الوثيقة على الفقر والفقراء. وقد أظهرت لقطاتٌ بثتها وسائل إعلام الفاتيكان للبابا وهو يوقع على النص في مكتبة القصر الرسولي الصفحة الأولى من جدول المحتويات باللغة الإيطالية، مع فصولٍ مُخصصة للقديس فرنسيس الأسيزي، وهي: "صرخة الفقراء"، و"الله يختار الفقراء"، و"يسوع، المسيح الفقير"، و"كنيسة للفقراء"، و"الثروات الحقيقية للكنيسة"، وغيرها.

وتابع البابا: "عندما نسمح للممتلكات المادية أن تسيطر علينا، قد نقع في حزن روحي. أما عندما نختار الله، فإننا نختار الأمل وحياة الغفران والرحمة".

وقال: "خلال هذا العام، يجب علينا أن نختار من نخدم، العدالة أو الظلم، الله أو المال".

أضاف:" "إن الأمل هو الاختيار، لأن أولئك الذين لا يختارون يتجهون إلى اليأس".. والعالم يتغير إذا تغيرنا".

قال ليو: "من أكثر عواقب الحزن الروحي شيوعًا، أو الكسل، هو عدم اختيار أي شيء. من يعاني من هذا يُغلب عليه كسل داخلي أسوأ من الموت".

وقال إن من بين الذين اتخذوا خيارًا شجاعًا في الحياة كان القديس فرانسيس والقديسة كلارا الأسيزية.

وأشار إلى أن "اختيارهم لا يزال يلهم الكثيرين للتذكر بأن الأرض ملك للجميع"، داعيا الناس إلى الصلاة "لكي تكون كنيسة تخدم الله والفقراء وتفتح باب الأمل للعالم".
