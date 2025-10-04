تحت مستشفيات في مدينة غزة.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي

Advertisement

زعمت قوات الجيش ، السبت، عثورها على نفق تابع لحركة يمتد تحت أحد المستشفيات في مدينة غزة، كما كشفت عن مدخل نفق آخر مجاور لمركز طبي آخر، حسبما نقل موقع "ذا تايمز أوف ".وذكر بيان للجيش أن الفوج 36، بمساندة الوحدة الهندسية يهلوم، عثر على مدخل أول داخل مجمع تابع لحماس قرب ما يُعرف بالمستشفى في جنوب غزة. وأوضح البيان أن هذا النفق يبلغ طوله نحو كيلومتر ونصف ويحتوي على ورشة تصنيع أسلحة وغرف متعددة، وأن قادة ميدانيين من مستويات سرايا وكتائب أقاموا داخله.وأضاف الجيش أنه اكتشف كذلك نفقًا ثانيًا تحت مستشفى "حمد" قرب البحر في ، مشيرًا إلى أن النفق يمر مباشرة تحت المبنى. واعتبر البيان أن حماس تستغل المنشآت الصحية لأغراض عسكرية من خلال بناء شبكة أنفاق تحت المستشفيات تُستخدم لتصنيع الأسلحة وإدارة العمليات القتالية.وختم البيان بأن القوات تواصل عملها في المنطقة لرسم خرائط هذه الأنفاق تمهيدًا لتدميرها، وأنها توسع نطاق عملياتها إلى مواقع أخرى تظهر مؤشرات على نشاط "إرهابي".