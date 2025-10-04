Advertisement

عربي-دولي

تحت مستشفيات في مدينة غزة.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
04-10-2025 | 14:53
زعمت قوات الجيش الإسرائيلي، السبت، عثورها على نفق تابع لحركة حماس يمتد تحت أحد المستشفيات في مدينة غزة، كما كشفت عن مدخل نفق آخر مجاور لمركز طبي آخر، حسبما نقل موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل".
وذكر بيان للجيش أن الفوج 36، بمساندة الوحدة الهندسية يهلوم، عثر على مدخل أول داخل مجمع تابع لحماس قرب ما يُعرف بالمستشفى الأردني في جنوب غزة. وأوضح البيان أن هذا النفق يبلغ طوله نحو كيلومتر ونصف ويحتوي على ورشة تصنيع أسلحة وغرف متعددة، وأن قادة ميدانيين من مستويات سرايا وكتائب أقاموا داخله.

وأضاف الجيش أنه اكتشف كذلك نفقًا ثانيًا تحت مستشفى "حمد" قرب البحر في شمال غرب غزة، مشيرًا إلى أن النفق يمر مباشرة تحت المبنى. واعتبر البيان أن حماس تستغل المنشآت الصحية لأغراض عسكرية من خلال بناء شبكة أنفاق تحت المستشفيات تُستخدم لتصنيع الأسلحة وإدارة العمليات القتالية.

وختم البيان بأن القوات تواصل عملها في المنطقة لرسم خرائط هذه الأنفاق تمهيدًا لتدميرها، وأنها توسع نطاق عملياتها إلى مواقع أخرى تظهر مؤشرات على نشاط "إرهابي".
