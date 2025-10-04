تظاهرة تجاوزت الحدود.. متظاهرون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في جورجيا

في تظاهرة اعتبرتها أنّها "تجاوزت الحدود التي وضعها القانون"، أطلقت الشرطة الجورجية، السبت، المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين للحكومة حاولوا اقتحام .

في السياق، احتشد عشرات آلاف الأشخاص تزامنا مع انتخابات محلية تلبية لدعوة من التي دعت إلى "إنقاذ" الديموقراطية.



وبحسب شوهد عشرات آلاف الأشخاص وهم يلوحون بأعلام والاتحاد في في تبليسي للمشاركة في ما أطلق عليه المنظمون تسمية "تجمع وطني".



وسار المتظاهرون نحو الرئاسي وحاولوا اقتحامه، ما دفع إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأقام المتظاهرون حواجز وأشعلوا فيها النيران.



