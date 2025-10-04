Advertisement

عربي-دولي

تظاهرة تجاوزت الحدود.. متظاهرون يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في جورجيا

Lebanon 24
04-10-2025 | 16:01
في تظاهرة اعتبرتها وزارة الداخلية أنّها "تجاوزت الحدود التي وضعها القانون"، أطلقت الشرطة الجورجية، السبت، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين للحكومة حاولوا اقتحام القصر الرئاسي.
في السياق، احتشد عشرات آلاف الأشخاص تزامنا مع انتخابات محلية تلبية لدعوة من المعارضة التي دعت إلى "إنقاذ" الديموقراطية.

وبحسب وكالة فرانس برس شوهد عشرات آلاف الأشخاص وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي في ساحة الحرية في تبليسي للمشاركة في ما أطلق عليه المنظمون تسمية "تجمع وطني".

وسار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي وحاولوا اقتحامه، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأقام المتظاهرون حواجز وأشعلوا فيها النيران.

 
