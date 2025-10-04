حماس: قصف غزة يفضح "أكاذيب" نتنياهو بشأن تقليص العمليات

Advertisement

اتهمت حركة بمواصلة استهداف المدنيين في ، معتبرة أن التي ينفذها الجيش منذ صباح السبت تكشف "زيف" تصريحات رئيس الوزراء عن تقليص العمليات العسكرية.وأشارت الحركة في بيانها إلى أن القصف الأخير أدى إلى مقتل 70 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، واصفة ما يجري بأنه "تصعيد دموي متواصل" وداعية والعربي إلى التحرك العاجل لوقف "حرب الإبادة والتجويع" المستمرة في القطاع منذ عامين.، أعلن أنه يتوقع الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى مصر لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حماس ضمن خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب.