عربي-دولي
حماس: قصف غزة يفضح "أكاذيب" نتنياهو بشأن تقليص العمليات
Lebanon 24
04-10-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت حركة
حماس
إسرائيل
بمواصلة استهداف المدنيين في
قطاع غزة
، معتبرة أن
الغارات
التي ينفذها الجيش
الإسرائيلي
منذ صباح السبت تكشف "زيف" تصريحات رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
عن تقليص العمليات العسكرية.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن القصف الأخير أدى إلى مقتل 70 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، واصفة ما يجري بأنه "تصعيد دموي متواصل" وداعية
المجتمع الدولي
والعربي إلى التحرك العاجل لوقف "حرب الإبادة والتجويع" المستمرة في القطاع منذ عامين.
من جهته
، أعلن
نتنياهو
أنه يتوقع الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى مصر لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حماس ضمن خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب.
