Advertisement

عربي-دولي

حماس: قصف غزة يفضح "أكاذيب" نتنياهو بشأن تقليص العمليات

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1425375-638952445575933904.png
Doc-P-1425375-638952445575933904.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت حركة حماس إسرائيل بمواصلة استهداف المدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ صباح السبت تكشف "زيف" تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية.
Advertisement

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن القصف الأخير أدى إلى مقتل 70 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، واصفة ما يجري بأنه "تصعيد دموي متواصل" وداعية المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك العاجل لوقف "حرب الإبادة والتجويع" المستمرة في القطاع منذ عامين.

من جهته، أعلن نتنياهو أنه يتوقع الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى مصر لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حماس ضمن خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب.
مواضيع ذات صلة
حماس: استمرار القصف يفضح أكاذيب نتنياهو عن تقليص العمليات ضد المدنيين
lebanon 24
05/10/2025 11:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام المقاومة للأبراج السكنية بمدينة غزة لأغراض عسكرية أكاذيب لتبرير جرائمه
lebanon 24
05/10/2025 11:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: المجاعة في غزة أكاذيب تروجها حماس
lebanon 24
05/10/2025 11:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس
lebanon 24
05/10/2025 11:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

المجتمع الدولي

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:27 | 2025-10-05
01:28 | 2025-10-05
00:55 | 2025-10-05
00:14 | 2025-10-05
00:11 | 2025-10-05
00:04 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24