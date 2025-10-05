إندونيسيا.. ارتفاع ضحايا انهيار مدرسة دينية

Advertisement

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية إسلامية في مقاطعة جاوة الشرقية إلى 36 طالبًا، بعدما كان العدد 16 في اليوم السابق، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.وتتواصل عمليات البحث لليوم السابع وسط أنقاض مدرسة الخوزيني في بلدة سيدوارجو، حيث يعمل رجال الإنقاذ باستخدام الرافعات والمعدات الثقيلة لرفع الركام، في جهود وصلت إلى نحو 60% من عملية الإخلاء، على أن تُستكمل بالكامل بحلول الاثنين.المدرسة انهارت الإثنين الماضي فوق مئات الطلاب أثناء أدائهم صلاة العصر، بعد أن عجزت الأساسات عن تحمّل أعمال البناء الجارية في الطوابق .وتشير السلطات إلى أن معظم الضحايا من المراهقين بين 13 و19 عامًا، فيما تعود المدرسة إلى نظام “البيزنطرين” التقليدي المنتشر في البلاد، حيث تضم أكثر من 42 ألف مدرسة إسلامية تؤوي نحو 7 ملايين طالب.