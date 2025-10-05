Advertisement

عربي-دولي

إندونيسيا.. ارتفاع ضحايا انهيار مدرسة دينية

Lebanon 24
05-10-2025 | 01:28
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية إسلامية في مقاطعة جاوة الشرقية إلى 36 طالبًا، بعدما كان العدد 16 في اليوم السابق، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.

وتتواصل عمليات البحث لليوم السابع وسط أنقاض مدرسة الخوزيني في بلدة سيدوارجو، حيث يعمل رجال الإنقاذ باستخدام الرافعات والمعدات الثقيلة لرفع الركام، في جهود وصلت إلى نحو 60% من عملية الإخلاء، على أن تُستكمل بالكامل بحلول الاثنين.
المدرسة انهارت الإثنين الماضي فوق مئات الطلاب أثناء أدائهم صلاة العصر، بعد أن عجزت الأساسات عن تحمّل أعمال البناء الجارية في الطوابق العليا.

وتشير السلطات إلى أن معظم الضحايا من المراهقين بين 13 و19 عامًا، فيما تعود المدرسة إلى نظام “البيزنطرين” التقليدي المنتشر في البلاد، حيث تضم إندونيسيا أكثر من 42 ألف مدرسة إسلامية تؤوي نحو 7 ملايين طالب.
