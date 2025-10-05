أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد

انطلقت اليوم، إنتخابات في ، حيث فتحت المراكز الإنتخابية المعتمدة في المحافظات أبوابها لبدء عملية الإقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم إيذانًا بأول عملية إنتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط نظام .

وسيشهد التصويت غير المباشر مشاركة 6000 ناخب في الهيئات الإقليمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة الخامسة مساء.



وافقت لجنة عينها على 1570 مرشحا عرضوا برامجهم الانتخابية في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع. إلا أن الدعاية الانتخابية العامة كانت خافتة، إذ لم تظهر أي ملصقات أو لوحات إعلانية في المدن الكبرى، وفقا لمراسلي .



وتشكل النساء 14% من إجمالي عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب السوري.



وسيتم خلال انتخابات، الأحد، اختيار ثلثي مقاعد (مجلس الشعب) البالغ عددها 210 مقاعد، ومن المتوقع إعلان النتائج في الليلة نفسها. لكن لن يتم تشكيله رسميا إلا بعد أن يختار الشرع، وهو مقاتل سابق في تنظيم ، الثلث المتبقي.



وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام نظرا لنقص البيانات السكانية الموثوقة، وعقب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.



ونظرا لأسباب أمنية وسياسية، تم تأجيل التصويت في ثلاث محافظات تسيطر عليها الأقليات، مما يترك 19 مقعدا شاغرا في البرلمان.