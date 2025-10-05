Advertisement

عربي-دولي

أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد

Lebanon 24
05-10-2025 | 02:27
انطلقت اليوم، إنتخابات مجلس الشعب في سوريا، حيث فتحت المراكز الإنتخابية المعتمدة في المحافظات أبوابها لبدء عملية الإقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم إيذانًا بأول عملية إنتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط نظام الاسد.
وسيشهد التصويت غير المباشر مشاركة 6000 ناخب في الهيئات الانتخابية الإقليمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة الخامسة مساء.

وافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا عرضوا برامجهم الانتخابية في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع. إلا أن الدعاية الانتخابية العامة كانت خافتة، إذ لم تظهر أي ملصقات أو لوحات إعلانية في المدن الكبرى، وفقا لمراسلي رويترز.

وتشكل النساء 14% من إجمالي عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب السوري.

وسيتم خلال انتخابات، الأحد، اختيار ثلثي مقاعد البرلمان (مجلس الشعب) البالغ عددها 210 مقاعد، ومن المتوقع إعلان النتائج في الليلة نفسها. لكن المجلس التشريعي لن يتم تشكيله رسميا إلا بعد أن يختار الشرع، وهو مقاتل سابق في تنظيم القاعدة، الثلث المتبقي.

وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام نظرا لنقص البيانات السكانية الموثوقة، وعقب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.

ونظرا لأسباب أمنية وسياسية، تم تأجيل التصويت في ثلاث محافظات تسيطر عليها الأقليات، مما يترك 19 مقعدا شاغرا في البرلمان.
