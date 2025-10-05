28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرقاش: أنظار العالم تتجه إلى غزة
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
المستشار الدبلوماسي
لرئيس
دولة الإمارات
أنور قرقاش
إن أنظار العالم تتجه نحو غزة في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وتبادل الرهائن، مشددًا على ضرورة وضع حد لمعاناة المدنيين وفتح أفقٍ لسلامٍ دائم في المنطقة.
Advertisement
وفي تغريدة عبر منصة إكس، كتب
قرقاش
: "كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمّرة".
وأكد أن
الإمارات
ستواصل دورها "السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعمًا لاستقرار المنطقة وأمنها".
مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اختطاف أسطول الصمود تواصل إسرائيل ذبح المدنيين الأبرياء في غزة
Lebanon 24
المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اختطاف أسطول الصمود تواصل إسرائيل ذبح المدنيين الأبرياء في غزة
05/10/2025 16:37:41
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جنيف تخطف أنظار العالم.. فرصة أخيرة للمفاوضات النووية الايرانية - الاوروبية
Lebanon 24
جنيف تخطف أنظار العالم.. فرصة أخيرة للمفاوضات النووية الايرانية - الاوروبية
05/10/2025 16:37:41
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قرقاش: لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
قرقاش: لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة
05/10/2025 16:37:41
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
05/10/2025 16:37:41
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي
دولة الإمارات
أنور قرقاش
دبلوماسي
الإمارات
قرقاش
ماسي
ساني
تابع
قد يعجبك أيضاً
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
09:32 | 2025-10-05
05/10/2025 09:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يشيد بجهود الجيش المصري
Lebanon 24
السيسي يشيد بجهود الجيش المصري
09:05 | 2025-10-05
05/10/2025 09:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الوطني ينتشر في شيكاغو.. وسيناتور يدين "ترويع الناس"
Lebanon 24
الحرس الوطني ينتشر في شيكاغو.. وسيناتور يدين "ترويع الناس"
08:27 | 2025-10-05
05/10/2025 08:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من عالم الصفقات إلى الدبلوماسية: مبعوث ترامب الذي هزّ الشرق الأوسط
Lebanon 24
من عالم الصفقات إلى الدبلوماسية: مبعوث ترامب الذي هزّ الشرق الأوسط
07:37 | 2025-10-05
05/10/2025 07:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الثانية: لماذا ستُدمّر الحرب الإسرائيلية الإيرانية المقبلة الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
الجولة الثانية: لماذا ستُدمّر الحرب الإسرائيلية الإيرانية المقبلة الشرق الأوسط؟
07:00 | 2025-10-05
05/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
03:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:32 | 2025-10-05
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
09:05 | 2025-10-05
السيسي يشيد بجهود الجيش المصري
08:27 | 2025-10-05
الحرس الوطني ينتشر في شيكاغو.. وسيناتور يدين "ترويع الناس"
07:37 | 2025-10-05
من عالم الصفقات إلى الدبلوماسية: مبعوث ترامب الذي هزّ الشرق الأوسط
07:00 | 2025-10-05
الجولة الثانية: لماذا ستُدمّر الحرب الإسرائيلية الإيرانية المقبلة الشرق الأوسط؟
06:45 | 2025-10-05
قرار مفاجئ... البرلمان الإيراني يقرّ مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 16:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24