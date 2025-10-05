Advertisement

عربي-دولي

قرقاش: أنظار العالم تتجه إلى غزة

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1425436-638952623178610990.png
Doc-P-1425436-638952623178610990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن أنظار العالم تتجه نحو غزة في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وتبادل الرهائن، مشددًا على ضرورة وضع حد لمعاناة المدنيين وفتح أفقٍ لسلامٍ دائم في المنطقة.
Advertisement

وفي تغريدة عبر منصة إكس، كتب قرقاش: "كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمّرة".

وأكد أن الإمارات ستواصل دورها "السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعمًا لاستقرار المنطقة وأمنها".
مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اختطاف أسطول الصمود تواصل إسرائيل ذبح المدنيين الأبرياء في غزة
lebanon 24
05/10/2025 16:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جنيف تخطف أنظار العالم.. فرصة أخيرة للمفاوضات النووية الايرانية - الاوروبية
lebanon 24
05/10/2025 16:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قرقاش: لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
05/10/2025 16:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
lebanon 24
05/10/2025 16:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشار الدبلوماسي

دولة الإمارات

أنور قرقاش

دبلوماسي

الإمارات

قرقاش

ماسي

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:32 | 2025-10-05
09:05 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
07:37 | 2025-10-05
07:00 | 2025-10-05
06:45 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24