بالفيديو... "الحوثيون" يعلنون قصف مواقع حساسة في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي!

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/NGy5zOZ9q7
— العميد يحيى سريع (@army21yemen) October 5, 2025
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/NGy5zOZ9q7