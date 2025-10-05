Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... "الحوثيون" يعلنون قصف مواقع حساسة في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي!

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:24
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد، عن استهداف مواقع حساسة في القدس باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس.


وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مرئي، إن العملية"حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".


وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع المقاومة". 



وأكد سريع على أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، لاسيما ما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات الميدانية بناء على نتائج هذه التطورات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.


من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن القوات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، ودعا إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.


الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

يوم الأحد

المقاومة

اليمنية

من جهته

