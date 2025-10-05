بالفيديو... "الحوثيون" يعلنون قصف مواقع حساسة في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي!

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/NGy5zOZ9q7 — العميد يحيى سريع (@army21yemen) October 5, 2025 Advertisement

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان مرئي، إن العملية"حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع ".وأكد سريع على أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، بالتنسيق مع المقاومة ، لاسيما ما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات الميدانية بناء على نتائج هذه التطورات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.، أعلن الجيش ، فجر اليوم الأحد، أن القوات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، ودعا إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الداخلية.