وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: هذا ما سنفعله إذا رفضت حماس خطة ترامب
Lebanon 24
05-10-2025
06:04
أكّد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت
حماس
فسوف يستأنف إطلاق النار".
اضاف
كاتس
: "900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع".
أكمل: "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التي ستنزع سلاح حماس"، لافتًا إلى أننا "نتوقع قريبًا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق أسرانا".
