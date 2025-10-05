Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: هذا ما سنفعله إذا رفضت حماس خطة ترامب

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:04
أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسوف يستأنف إطلاق النار".
اضاف كاتس: "900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع".

أكمل: "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ستنزع سلاح حماس"، لافتًا إلى أننا "نتوقع قريبًا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق أسرانا".
