البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة

وأوضح البابا ذلك في ختام قداس أقيم في قائلاً: "خلال الساعات الأخيرة، في سياق خطير في ، أحرز تقدم كبير في مفاوضات السلام، آمل أن يفضي إلى النتائج المرجوة ".وأضاف: "أدعو كل الأشخاص المسؤولين إلى الانخراط في هذا الطريق، إلى إقرار وقف إطلاق نار وإطلاق سراح" من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".كما أبدى قلقا حيال "تصاعد الكراهية المعادية للسامية في العالم" و"حزنه الشديد للمعاناة الهائلة التي تلم بالشعب الفلسطيني في غزة".وذكر في هذا السياق "الاعتداء الإرهابي" الذي وقع الخميس أمام كنيس في بشمال غرب وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.