26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
Lebanon 24
05-10-2025
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب البابا لاوون
الرابع عشر
بـ"التقدم الكبير" الذي أحرز نحو إحلال السلام في
قطاع غزة
، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمتضرر جراء الحرب بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، وإلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.
Advertisement
وأوضح البابا ذلك في ختام قداس أقيم في
الفاتيكان
قائلاً: "خلال الساعات الأخيرة، في سياق خطير في
الشرق الأوسط
، أحرز تقدم كبير في مفاوضات السلام، آمل أن يفضي إلى النتائج المرجوة
في أسرع وقت ممكن
".
وأضاف: "أدعو كل الأشخاص المسؤولين إلى الانخراط في هذا الطريق، إلى إقرار وقف إطلاق نار وإطلاق سراح" من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".
كما أبدى قلقا حيال "تصاعد الكراهية المعادية للسامية في العالم" و"حزنه الشديد للمعاناة الهائلة التي تلم بالشعب الفلسطيني في غزة".
وذكر في هذا السياق "الاعتداء الإرهابي" الذي وقع الخميس أمام كنيس في
مانشستر
بشمال غرب
إنكلترا
وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
05/10/2025 20:39:57
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
05/10/2025 20:39:57
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
05/10/2025 20:39:57
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
05/10/2025 20:39:57
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في أسرع وقت ممكن
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
الرابع عشر
الفاتيكان
شمال غرب
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ساحل الكنز"... اكتشاف عملات نادرة قبالة فلوريدا
Lebanon 24
"ساحل الكنز"... اكتشاف عملات نادرة قبالة فلوريدا
13:05 | 2025-10-05
05/10/2025 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟
Lebanon 24
في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟
12:33 | 2025-10-05
05/10/2025 12:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً.. حماس: بدأنا بتجميع جثث الإسرائيليين
Lebanon 24
وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً.. حماس: بدأنا بتجميع جثث الإسرائيليين
12:10 | 2025-10-05
05/10/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة ترامب للسلام… هل تنجح في وقف دوامة النار في غزة؟
Lebanon 24
خطة ترامب للسلام… هل تنجح في وقف دوامة النار في غزة؟
12:00 | 2025-10-05
05/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: الأولوية لإطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
روبيو: الأولوية لإطلاق سراح الرهائن
11:44 | 2025-10-05
05/10/2025 11:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:05 | 2025-10-05
"ساحل الكنز"... اكتشاف عملات نادرة قبالة فلوريدا
12:33 | 2025-10-05
في اول تعليق لها.. ماذا قالت الإدارة الذاتية عن الانتخابات في سوريا؟
12:10 | 2025-10-05
وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً.. حماس: بدأنا بتجميع جثث الإسرائيليين
12:00 | 2025-10-05
خطة ترامب للسلام… هل تنجح في وقف دوامة النار في غزة؟
11:44 | 2025-10-05
روبيو: الأولوية لإطلاق سراح الرهائن
11:39 | 2025-10-05
ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 20:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24