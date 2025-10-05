Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة

Lebanon 24
05-10-2025 | 09:32
A-
A+

Doc-P-1425518-638952789108756968.jpg
Doc-P-1425518-638952789108756968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب البابا لاوون الرابع عشر بـ"التقدم الكبير" الذي أحرز نحو إحلال السلام في قطاع غزة، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمتضرر جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.
Advertisement


وأوضح البابا ذلك في ختام قداس أقيم في الفاتيكان قائلاً: "خلال الساعات الأخيرة، في سياق خطير في الشرق الأوسط، أحرز تقدم كبير في مفاوضات السلام، آمل أن يفضي إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن".

         
وأضاف: "أدعو كل الأشخاص المسؤولين إلى الانخراط في هذا الطريق، إلى إقرار وقف إطلاق نار وإطلاق سراح" من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".

     
كما أبدى قلقا حيال "تصاعد الكراهية المعادية للسامية في العالم" و"حزنه الشديد للمعاناة الهائلة التي تلم بالشعب الفلسطيني في غزة".

     
وذكر في هذا السياق "الاعتداء الإرهابي" الذي وقع الخميس أمام كنيس في مانشستر بشمال غرب إنكلترا وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
lebanon 24
05/10/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
05/10/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
lebanon 24
05/10/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
lebanon 24
05/10/2025 20:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الرابع عشر

الفاتيكان

شمال غرب

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2025-10-05
12:33 | 2025-10-05
12:10 | 2025-10-05
12:00 | 2025-10-05
11:44 | 2025-10-05
11:39 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24