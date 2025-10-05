Advertisement

عربي-دولي

بالتفاصيل.. اتصال "متوتر" بين ترامب ونتنياهو

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1425547-638952863642315794.webp
Doc-P-1425547-638952863642315794.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عندما ردت حماس على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة يوم الجمعة، بادر ترامب بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن الرد يمثل "أخبارا جيدة".
Advertisement


لكن نتنياهو لم يشارك الرئيس الأميركي تفاؤله.

فقد نقل مسؤول أميركي مطّلع على تفاصيل المكالمة لموقع "أكسيوس" أن "بيبي (نتنياهو) قال لترامب: لا يوجد ما يستدعي الاحتفال، فهذا الرد لا يعني شيئًا"، مضيفًا أن ترامب ردّ بغضب قائلاً: "لا أعرف لماذا أنت دائمًا سلبي بهذا الشكل. هذا مكسب، خذه كما هو".

بحسب مسؤول أميركي ثانٍ، تعكس المحادثة مدى إصرار ترامب على تجاوز تحفظات نتنياهو ودفعه لإنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعدادا للتوصل إلى اتفاق.

في ردها الرسمي على خطة ترامب، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق.

وفي مشاورات مغلقة جرت الجمعة، شدد نتنياهو على أنه يرى في رد حماس رفضًا فعليًا للخطة، مشيرًا إلى رغبته في تنسيق الرد الإسرائيلي مع واشنطن لتفادي تصوير الموقف وكأن حماس قدمت ردًا إيجابيًا، بحسب ما نقل مسؤول إسرائيلي.

أما ترامب، فكان مزاجه مختلفًا تمامًا. فقد كان يخشى أن ترفض حماس الخطة بشكل قاطع، ورأى في ردها فرصة لفتح الباب أمام صفقة محتملة، وفق ما قال مسؤول أميركي رفيع.
ما دار في المكالمة بين ترامب ونتنياهو

قال مسؤولان أميركيان إن نتنياهو أبدى رد فعل فاترا خلال الاتصال، وهو ما أثار استغراب ترامب ودفعه إلى الرد بانفعال.

وفي مقابلة قصيرة مع "أكسيوس" يوم السبت، قال ترامب إنه أخبر نتنياهو أن هذه فرصته لتحقيق "النصر"، مضيفًا: "لقد كان موافقًا في النهاية. عليه أن يكون كذلك، ليس أمامه خيار. معي، يجب أن تكون موافقًا."

وبعد المكالمة بساعات، أصدر ترامب بيانًا دعا فيه إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية في غزة. وبعد ثلاث ساعات فقط، أصدر نتنياهو أوامره بوقف الهجمات.

اتفاق بعد خلاف

رغم الأجواء المتوترة، أكد مساعدو نتنياهو يوم السبت أن رئيس الوزراء والرئيس الأميركي متفقان تماما.

وسجّل نتنياهو مقطع فيديو أشاد فيه بترامب وأكد النقاط التي يتفقان حولها من تصريحاته الأخيرة.

لكن مسؤول أميركي قال إن طبيعة الحوار بينهما خلال مكالمة الجمعة كانت أكثر حدة وتعقيدًا مما أُعلن، مشيرًا إلى أن ترامب كان منزعجًا من تردد نتنياهو.

ومع ذلك، أكد المسؤولان الأميركيان أن الزعيمين تمكنا في النهاية من التوصل إلى تفاهم مشترك.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب شارك في اتصال ثلاثي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ونتنياهو
lebanon 24
06/10/2025 00:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
06/10/2025 00:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
lebanon 24
06/10/2025 00:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من قطيعة بين ترامب ونتنياهو؟
lebanon 24
06/10/2025 00:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-05
16:50 | 2025-10-05
16:48 | 2025-10-05
16:23 | 2025-10-05
16:04 | 2025-10-05
16:00 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24