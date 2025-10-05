روبيو: الأولوية لإطلاق سراح الرهائن

Advertisement

قال الأميركي ، الأحد، إن الحرب في غزة "لم تنته بعد"، واصفا إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة بالمرحلة الأولى من إنهاء الحرب.وأضاف لشبكة "إن.بي.سي" الأميركية أن حماس وافقت "مبدئيا" على اقتراح وإطار العمل لإطلاق سراح الرهائن، في حين أن الاجتماعات جارية لتنسيق الجوانب اللوجستية لذلك.وقال: "لقد وافقوا أيضا، من حيث المبدأ وإجمالا، على مناقشة ما سيحدث بعد ذلك. سيتعين العمل على الكثير من التفاصيل". وفي حديثه لاحقا مع صنداي، قال إنه لا يوجد شيء مؤكد.وأضاف: "لا أحد يستطيع الجزم بأن الأمر مضمون 100 بالمئة".