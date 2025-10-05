Advertisement

عربي-دولي

روبيو: الأولوية لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
05-10-2025 | 11:44
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إن الحرب في غزة "لم تنته بعد"، واصفا إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بالمرحلة الأولى من إنهاء الحرب.
وأضاف لشبكة "إن.بي.سي" الأميركية أن حماس وافقت "مبدئيا" على اقتراح الرئيس دونالد ترامب وإطار العمل لإطلاق سراح الرهائن، في حين أن الاجتماعات جارية لتنسيق الجوانب اللوجستية لذلك.

وقال: "لقد وافقوا أيضا، من حيث المبدأ وإجمالا، على مناقشة ما سيحدث بعد ذلك. سيتعين العمل على الكثير من التفاصيل". وفي حديثه لاحقا مع قناة فوكس نيوز صنداي، قال روبيو إنه لا يوجد شيء مؤكد.

وأضاف: "لا أحد يستطيع الجزم بأن الأمر مضمون 100 بالمئة".
