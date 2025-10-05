"ساحل الكنز"... اكتشاف عملات نادرة قبالة فلوريدا

Advertisement

عُثر قبالة شواطئ على كنز إسباني مفقود منذ قرون تقدَّر قيمته بمليون دولار، بعدما نجح فريق من الغواصين التابعين لشركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC في انتشال أكثر من ألف قطعة نقدية ذهبية وفضية خلال عمليات غوص صيف هذا العام في منطقة تُعرف بـ "ساحل ".وتُظهر التحقيقات الأولية أنّ العملات ضُربت في مستعمرات القديمة في والمكسيك وبيرو، وهو ما يعيد إلى الأذهان الحقبة الذهبية للإمبراطورية .مدير العمليات في الشركة، سال غوتوسو، علّق على الاكتشاف قائلاً: "الأمر لا يقتصر على قيمة الكنز المادية، بل على القصص التي يرويها. كل عملة هي صلة مباشرة بالتاريخ وبأولئك الذين عاشوا وأبحروا قبل مئات السنين. العثور على ألف عملة دفعة واحدة أمر استثنائي للغاية".وبموجب القوانين المحلية في ، تُعتبر الكنوز والآثار التاريخية المهجورة ملكاً للدولة، مع منح الشركات المرخصة حق الانتشال، شرط تسليم 20% من المكتشفات للولاية بغرض البحث والعرض في المتاحف. (سكاي نيوز)