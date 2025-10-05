لإجراء محادثات حول خطة غزة.. وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر غداً

Advertisement

أعلن مكتب بنيامين اليوم الأحد أن وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر غدا الاثنين للمشاركة في المحادثات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.وأضاف المكتب في بيان أن المفاوضات ستُعقد في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأميركي اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، في حين تستعد القاهرة لاستضافة مفاوضات يوم غد الاثنين يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حركة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن “سأعرف قريبا ما إذا كانت جادة”، وتوعد بالقضاء على الحركة إذا قررت البقاء في السلطة.