عربي-دولي

لإجراء محادثات حول خطة غزة.. وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر غداً

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:14
Doc-P-1425595-638952957579378857.jpg
Doc-P-1425595-638952957579378857.jpg photos 0
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر غدا الاثنين للمشاركة في المحادثات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وأضاف المكتب في بيان أن المفاوضات ستُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، في حين تستعد القاهرة لاستضافة مفاوضات يوم غد الاثنين يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي إن إن “سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة”، وتوعد بالقضاء على الحركة إذا قررت البقاء في السلطة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

نتنياهو

المصرية

دونالد

