عربي-دولي

ميرتس وترامب ناقشا وضع غزة وأوكرانيا في مكالمة هاتفية

Lebanon 24
05-10-2025 | 15:02
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية “إن المستشار فريدريش ميرتس ناقش التطورات في غزة والوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأضاف المتحدث “اتفقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع في المحادثات بمصر”.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أبلغ ميرتس ترامب بخطط استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. واتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل إنهاء سريع للعدوان الروسي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24