ميرتس وترامب ناقشا وضع غزة وأوكرانيا في مكالمة هاتفية

Advertisement

قال متحدث باسم “إن المستشار ميرتس ناقش التطورات في غزة والوضع في في اتصال هاتفي مع ترامب”.وأضاف المتحدث “اتفقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع في المحادثات بمصر”.وفيما يتعلق بأوكرانيا، أبلغ ميرتس بخطط استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم القوات المسلحة . واتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل إنهاء سريع للعدوان الروسي.