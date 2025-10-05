فرنسا تعلن عن حكومة جديدة

عيّن حكومة جديدة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة.

Advertisement

وأُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط مخاطر تواجهه بإمكانية إسقاطه من قبل في برلمان منقسم بشدة، رغم مساعيه لحشد دعم من مختلف الأحزاب.



لا تغيير في حقيبة الخارجية

وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.



فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.



كما استمر برونو ريتايو في ، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.



أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.