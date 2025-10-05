25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تعلن عن حكومة جديدة
Lebanon 24
05-10-2025
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
حكومة جديدة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة.
Advertisement
وأُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط مخاطر تواجهه بإمكانية إسقاطه من قبل
المعارضة
في برلمان منقسم بشدة، رغم مساعيه لحشد دعم من مختلف الأحزاب.
لا تغيير في حقيبة الخارجية
وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب
وزير الاقتصاد
بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.
فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل
بارو
وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
كما استمر برونو ريتايو في
وزارة الداخلية
، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.
مواضيع ذات صلة
فرنسا تعلن أنها ستساهم في دعم قدرات الدنمارك العسكرية بدفاعات ضد الطائرات الموجهة عن بُعد
Lebanon 24
فرنسا تعلن أنها ستساهم في دعم قدرات الدنمارك العسكرية بدفاعات ضد الطائرات الموجهة عن بُعد
06/10/2025 00:22:52
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة البريطانية تعلن فرض 11 عقوبة جديدة على روسيا
Lebanon 24
الحكومة البريطانية تعلن فرض 11 عقوبة جديدة على روسيا
06/10/2025 00:22:52
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
Lebanon 24
رسميًا.. ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
06/10/2025 00:22:52
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تواجه اختبارًا سياسيًا جديدًا.. مستقبل حكومة بايرو غير مؤكد
Lebanon 24
فرنسا تواجه اختبارًا سياسيًا جديدًا.. مستقبل حكومة بايرو غير مؤكد
06/10/2025 00:22:52
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
وزارة الداخلية
وزير الاقتصاد
إيمانويل
المعارضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
Lebanon 24
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:57 | 2025-10-05
05/10/2025 04:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:50 | 2025-10-05
05/10/2025 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
Lebanon 24
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:48 | 2025-10-05
05/10/2025 04:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
Lebanon 24
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
16:23 | 2025-10-05
05/10/2025 04:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:04 | 2025-10-05
05/10/2025 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-10-05
ترامب: عرض بوتين تمديد معاهدة "نيو ستارت" فكرة سديدة
16:50 | 2025-10-05
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
16:48 | 2025-10-05
من يترأس فد حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الوسطاء؟
16:23 | 2025-10-05
المستشار الألماني: نعتقد أن روسيا تقف وراء توغل المسيرات
16:04 | 2025-10-05
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
16:00 | 2025-10-05
من يوجّه دفة اتفاق غزة: نتنياهو أم ترامب؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 00:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24