إقتصاد

بعد 7 سنوات.. مرفأ اللاذقية يستقبل أول باخرة إيطالية

Lebanon 24
05-10-2025 | 15:31
وصلت السبت إلى مرفأ اللاذقية باخرة إيطالية محملة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة، في خطوة تمثل استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد علي عدره، مدير مكتب العلاقات العامة في المرفأ، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة بالمرافئ السورية وجاهزيتها اللوجستية والفنية، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيعزز الحركة التجارية والبحرية بين البلدين. وأضاف أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قامت بتسهيلات وإجراءات لتبسيط عمليات الدخول والتفريغ، ما ساهم في زيادة ملحوظة بعدد السفن الواصلة إلى المرفأ خلال الأشهر الماضية.

من جهته، قال فادي مرقص، وكيل شركة "غريمالدي" الإيطالية المتخصصة في بواخر الرورو والسيارات، إن وصول الناقلة ينهي قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات بسبب العقوبات، مؤكداً أن ذلك يمثل تقدماً كبيراً في العلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية بين البلدين، ومتطلعاً لوصول المزيد من البواخر في المرحلة القادمة لتعزيز النشاط البحري إلى مستوياته الطبيعية.

ويشهد مرفأ اللاذقية نشاطاً متزايداً، حيث استقبل منذ بداية العام أكثر من 330 باخرة، مدعوماً بالتسهيلات الإدارية والجمركية، وتطوير البنى التحتية، بما في ذلك إدخال معدات جديدة للخدمة بموجب الاتفاقية مع مجموعة CMA CGM الفرنسية.
