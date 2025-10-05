Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة الأوروبية.. مُستشار يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس!

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:08
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تأييده لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية.
وفي حديثٍ لإذاعة "إيه آر دي" العامة، قال ميرتس إنه يدعم هذا التوجّه، معتبرًا أنه خطوة إيجابية.

غير أنه أشار في المقابل إلى أن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة سيكون أكثر صعوبة من الناحية العملية.

كما أضاف أن لديه تعاطفا كبيرا مع الدول التي أدخلت مثل هذه القواعد بالفعل.

وقال ميرتس: "يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، وليس اللعب بهواتفهم المحمولة".

ووجد استطلاع حديث أجراه معهد إيفو الألماني، أن 85 بالمئة من البالغين الألمان يؤيدون تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن يبلغون 16 عاما أو أكبر.
