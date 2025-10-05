25
بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب... بيان من الدفاع السورية
Lebanon 24
05-10-2025
|
23:00
نفت
وزارة الدفاع السورية
ما تروّجه قوات
سوريا
الديمقراطية
عن استهداف الجيش لأحياء سكنية في دير حافر، مؤكدة أن "هذه الادعاءات المضلّلة تهدف إلى التغطية على الجرائم التي ترتكبها".
وقالت
إدارة الإعلام والاتصال
في
وزارة الدفاع
السورية
: "تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تروج لها قوات سوريا الديمقراطية حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في دير حافر، وتؤكد أن هذه الادعاءات المضللة تهدف إلى التغطية على جرائمها بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأضافت: "تؤكد الوزارة أن وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس، وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران، كما حصل قبل قليل حيث قامت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصادر نيران قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرق حلب".
وأفادت
وكالة الأنباء
السورية بأن قوات "قسد" استهدفت خلال الأيام الماضية عدداً من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بالقذائف والصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش والمدنيين في المنطقة.
كما ذكرت وسائل إعلام
سورية
، ليل الاثنين، أن اشتباكات اندلعت بين
الجيش السوري
وقوات سوريا الديمقرطية في ريف حلب.
