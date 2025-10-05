Advertisement

وقالت في : "تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تروج لها قوات سوريا الديمقراطية حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في دير حافر، وتؤكد أن هذه الادعاءات المضللة تهدف إلى التغطية على جرائمها بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار".وأضافت: "تؤكد الوزارة أن وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس، وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران، كما حصل قبل قليل حيث قامت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصادر نيران قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرق حلب".وأفادت السورية بأن قوات "قسد" استهدفت خلال الأيام الماضية عدداً من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بالقذائف والصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش والمدنيين في المنطقة.كما ذكرت وسائل إعلام ، ليل الاثنين، أن اشتباكات اندلعت بين وقوات سوريا الديمقرطية في ريف حلب.