ترامب يؤكد: محادثات غزة تتقدم بسرعة

كشف الرئيس الأميركي، ان المحادثات الجارية مع حركة لإنهاء حرب على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا.وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال" أمس الأحد: "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى يوم الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".وتابع ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".وأضاف:"عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في طال انتظاره".