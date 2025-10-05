Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد: محادثات غزة تتقدم بسرعة

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1425672-638953286048711350.webp
Doc-P-1425672-638953286048711350.webp photos 0
كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ان المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا.
وأضاف ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال" أمس الأحد: "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى يوم الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

وتابع ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وأضاف:"عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".
