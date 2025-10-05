Advertisement

عربي-دولي

هذا موعد نتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:27
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عدم رصد أي محاولات من عناصر النظام السابق للعبث في الانتخابات البرلمانية.
كما أكد رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري، محمد الأحمد أن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات على آلية سير الانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات تمثل جميع السوريين.

كما أضاف الأحمد، لـ"العربية"، أن هناك ضغوطاً لإجراء الانتخابات في كافة المناطق السورية دون استثناء.

يأتي ذلك فيما أغلقت جميع المراكز الانتخابية بسوريا مساء أمس الأحد صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب، بعدما انطلق الاستحقاق صباحاً.

وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عمليات فرز أصوات أعضاء الهيئات الناخبة ستستمر في عدد من المراكز الانتخابية كدمشق وحلب.

كما أوضحت المصادر أن نتائج أولية بدأت تظهر في عدد من المناطق السورية، ومن المنتظر أن يُعلن عن نتائج العملية الانتخابية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحافي رسمي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أبعد تقدير.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت سابقاً أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.
