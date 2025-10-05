هذا موعد نتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا

Advertisement

أكد المتحدث باسم البابا عدم رصد أي محاولات من عناصر النظام السابق للعبث في .كما أكد رئيس لجنة انتخابات السوري، أن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات على آلية سير الانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات تمثل جميع السوريين.كما أضاف الأحمد، لـ"العربية"، أن هناك ضغوطاً لإجراء الانتخابات في كافة المناطق السورية دون استثناء.يأتي ذلك فيما أغلقت جميع المراكز بسوريا مساء أمس الأحد صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب، بعدما انطلق الاستحقاق صباحاً.وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عمليات فرز أصوات أعضاء الهيئات الناخبة ستستمر في عدد من المراكز الانتخابية كدمشق وحلب.كما أوضحت المصادر أن نتائج أولية بدأت تظهر في عدد من المناطق السورية، ومن المنتظر أن يُعلن عن نتائج العملية الانتخابية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحافي رسمي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أبعد تقدير.وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت سابقاً أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.