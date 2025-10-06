لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي

Advertisement

يستعد للكشف عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز منصات الأوروبية وتقليل اعتماد القارة على التقنيات الأجنبية من والصين، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال .وأوضحت الصحيفة أن تعمل على خطة تحمل اسم "استراتيجية تطبيق الذكاء الاصطناعي" (Apply AI Strategy)، وتهدف إلى تشجيع تطوير ونشر أدوات ذكاء اصطناعي محلية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والدفاع والصناعة التحويلية.وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تعزيز استقلاله التكنولوجي ومنافسة الهيمنة الأميركية والصينية على سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، لا سيما بعد تصاعد نفوذ الشركات العملاقة مثل "OpenAI" و" " و"بايدو".ومن المتوقع أن تُعرض الاستراتيجية رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتسريع الابتكار المحلي وضمان أن تكون التقنيات الأوروبية أكثر توافقًا مع القوانين التنظيمية الصارمة الخاصة بالخصوصية والأمان.