عربي-دولي

لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
06-10-2025 | 00:30
يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز منصات الذكاء الاصطناعي الأوروبية وتقليل اعتماد القارة على التقنيات الأجنبية من الولايات المتحدة والصين، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تعمل على خطة تحمل اسم "استراتيجية تطبيق الذكاء الاصطناعي" (Apply AI Strategy)، وتهدف إلى تشجيع تطوير ونشر أدوات ذكاء اصطناعي محلية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والدفاع والصناعة التحويلية.
 

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استقلاله التكنولوجي ومنافسة الهيمنة الأميركية والصينية على سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، لا سيما بعد تصاعد نفوذ الشركات العملاقة مثل "OpenAI" و"غوغل" و"بايدو".


ومن المتوقع أن تُعرض الاستراتيجية رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتسريع الابتكار المحلي وضمان أن تكون التقنيات الأوروبية أكثر توافقًا مع القوانين التنظيمية الصارمة الخاصة بالخصوصية والأمان.
