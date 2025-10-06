25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لتقليل الاعتماد على أميركا والصين... الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
06-10-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
الاتحاد الأوروبي
للكشف عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز منصات
الذكاء الاصطناعي
الأوروبية وتقليل اعتماد القارة على التقنيات الأجنبية من
الولايات المتحدة
والصين، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال
تايمز البريطانية
.
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أن
المفوضية الأوروبية
تعمل على خطة تحمل اسم "استراتيجية تطبيق الذكاء الاصطناعي" (Apply AI Strategy)، وتهدف إلى تشجيع تطوير ونشر أدوات ذكاء اصطناعي محلية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والدفاع والصناعة التحويلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد
الأوروبي
إلى تعزيز استقلاله التكنولوجي ومنافسة الهيمنة الأميركية والصينية على سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، لا سيما بعد تصاعد نفوذ الشركات العملاقة مثل "OpenAI" و"
غوغل
" و"بايدو".
ومن المتوقع أن تُعرض الاستراتيجية رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتسريع الابتكار المحلي وضمان أن تكون التقنيات الأوروبية أكثر توافقًا مع القوانين التنظيمية الصارمة الخاصة بالخصوصية والأمان.
مواضيع ذات صلة
رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيّرة ويدعو لتعزيز قدراتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيّرة ويدعو لتعزيز قدراتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
06/10/2025 08:52:12
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
06/10/2025 08:52:12
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
06/10/2025 08:52:12
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
06/10/2025 08:52:12
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
المفوضية الأوروبية
الذكاء الاصطناعي
تايمز البريطانية
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الصينية على
البريطانية
البريطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ
Lebanon 24
بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ
01:43 | 2025-10-06
06/10/2025 01:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
Lebanon 24
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
01:30 | 2025-10-06
06/10/2025 01:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في إندونيسيا.. 50 قتيلاً جراء انهيار مبنى مدرسة
Lebanon 24
في إندونيسيا.. 50 قتيلاً جراء انهيار مبنى مدرسة
01:30 | 2025-10-06
06/10/2025 01:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. ضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب
Lebanon 24
في اليمن.. ضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب
01:26 | 2025-10-06
06/10/2025 01:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
00:52 | 2025-10-06
06/10/2025 12:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل
03:22 | 2025-10-05
05/10/2025 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:43 | 2025-10-06
بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ
01:30 | 2025-10-06
في شرم الشيخ.. محادثات إسرائيل وحماس تنطلق اليوم حول خطة ترامب للسلام بغزة
01:30 | 2025-10-06
في إندونيسيا.. 50 قتيلاً جراء انهيار مبنى مدرسة
01:26 | 2025-10-06
في اليمن.. ضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب
00:52 | 2025-10-06
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية في غزة؟
00:16 | 2025-10-06
طائرة مسيّرة تهدد موسكو… والدفاع الجوي يتدخل فوراً
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 08:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24