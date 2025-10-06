زلزال بقوة 6 درجات يضرب هذا البلد... ووزارة الطوارئ تحذر

Advertisement

"تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في قرغيزستان في 6 تشرين الاول 2025. ووفقا للمعلومات الأولية من معهد قرغيزستان لعلم الزلازل، سجل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في قرغيزستان الساعة 2:29 صباحا بالتوقيت المحلي، لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار".

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على :وذكر التقرير أن هزات ارتدادية متفاوتة الشدة شعر بها قرى وفي المركز الإداري لمقاطعة تالاس، مدينة تالاس.كما ذكّرت وزارة الطوارئ سكان الجمهورية بحمل حقيبة طوارئ. يجب أن تحتوي على مستلزمات أساسية تكفي لثلاثة أيام، بما في ذلك الماء، والطعام، والملابس الدافئة، والأدوية، ومصباح يدوي، وصفارة. كما يُنصح بوضع نسخ من الوثائق والمال في الحقيبة.