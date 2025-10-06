Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب هذا البلد... ووزارة الطوارئ تحذر

Lebanon 24
06-10-2025 | 00:10
أعلنت وزارة الطوارئ في قرغيزستان عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك"تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في قرغيزستان في 6 تشرين الاول 2025. ووفقا للمعلومات الأولية من معهد قرغيزستان لعلم الزلازل، سجل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في جمهورية قرغيزستان الساعة 2:29 صباحا بالتوقيت المحلي، لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار".


وذكر التقرير أن هزات ارتدادية متفاوتة الشدة شعر بها قرى منطقة جلال آباد وفي المركز الإداري لمقاطعة تالاس، مدينة تالاس.


كما ذكّرت وزارة الطوارئ سكان الجمهورية بحمل حقيبة طوارئ. يجب أن تحتوي على مستلزمات أساسية تكفي لثلاثة أيام، بما في ذلك الماء، والطعام، والملابس الدافئة، والأدوية، ومصباح يدوي، وصفارة. كما يُنصح بوضع نسخ من الوثائق والمال في الحقيبة.
