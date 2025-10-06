Advertisement

عربي-دولي

طائرة مسيّرة تهدد موسكو… والدفاع الجوي يتدخل فوراً

Lebanon 24
06-10-2025 | 00:16
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن إسقاط طائرة بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية فجر الاثنين.
ونشر سوبيانين تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".


وكانت موسكو تعرّضت لهجوم ضخم بمسيرات قبل أسبوعين، عندما أكدت سلطات المدينة إسقاط 32 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية خلال أقل من 24 ساعة.
01:43 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:30 | 2025-10-06
01:26 | 2025-10-06
00:52 | 2025-10-06
00:30 | 2025-10-06
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24