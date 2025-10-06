طائرة مسيّرة تهدد موسكو… والدفاع الجوي يتدخل فوراً

Advertisement

ونشر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. ويعمل خبراء في موقع سقوط الحطام".وكانت موسكو تعرّضت لهجوم ضخم بمسيرات قبل أسبوعين، عندما أكدت سلطات المدينة إسقاط 32 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية خلال أقل من 24 ساعة.