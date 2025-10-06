في اليمن.. ضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب

Advertisement

ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة، قارب تهريب في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، كان يحمل شحنة كبيرة من معدات الطيران المسيّر وأجهزة المراقبة والتجسس التابعة لمليشيا المدعومة من .وبحسب بيان أمني، تم اعتراض القارب قبالة سواحل رأس العارة، والقبض على 3 من المهربين كانوا على متنه، فيما أشرفت الجزائية المتخصصة على عملية التحريز والمعاينة الميدانية للمضبوطات.تفاصيل الشحنةالشحنة التي وُصفت بأنها "عالية الحساسية التقنية" تضمنت:كاميرات تصوير عالية الدقة للطيران المسيّر المخصص للاستطلاع الليلي والنهاري.أجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد.رقائق إلكترونية ووحدات تتبع (GPS)، وأنظمة ملاحية مخصصة للطائرات المسيّرة.بطاريات عالية السعة ومحولات كهربائية دقيقة وألياف كربونية تدخل في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة.وأكدت مصادر أمنية أن المعدات كانت معدّة لدعم وحدات الحوثيين في تطوير قدراتهم على تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة، في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن والموانئ في .