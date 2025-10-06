27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اليمن.. ضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب
Lebanon 24
06-10-2025
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة، قارب تهريب في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، كان يحمل شحنة كبيرة من معدات الطيران المسيّر وأجهزة المراقبة والتجسس التابعة لمليشيا
الحوثي
المدعومة من
إيران
.
Advertisement
وبحسب بيان أمني، تم اعتراض القارب قبالة سواحل رأس العارة، والقبض على 3 من المهربين كانوا على متنه، فيما أشرفت
النيابة
الجزائية المتخصصة على عملية التحريز والمعاينة الميدانية للمضبوطات.
تفاصيل الشحنة
الشحنة التي وُصفت بأنها "عالية الحساسية التقنية" تضمنت:
كاميرات تصوير عالية الدقة للطيران المسيّر المخصص للاستطلاع الليلي والنهاري.
أجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد.
رقائق إلكترونية ووحدات تتبع (GPS)، وأنظمة ملاحية مخصصة للطائرات المسيّرة.
بطاريات عالية السعة ومحولات كهربائية دقيقة وألياف كربونية تدخل في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة.
وأكدت مصادر أمنية أن المعدات كانت معدّة لدعم وحدات الحوثيين في تطوير قدراتهم على تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة، في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن والموانئ في
البحر الأحمر
.
مواضيع ذات صلة
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
Lebanon 24
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
06/10/2025 11:11:15
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير قارب مسيّر تابع للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير قارب مسيّر تابع للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود
06/10/2025 11:11:15
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلن قتل 4 أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قرب فنزويلا
Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلن قتل 4 أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قرب فنزويلا
06/10/2025 11:11:15
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
Lebanon 24
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
06/10/2025 11:11:15
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر
مديرية ال
النيابة
الحوثي
طاريا
إيران
بونيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
Lebanon 24
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
04:04 | 2025-10-06
06/10/2025 04:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:51 | 2025-10-06
06/10/2025 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:47 | 2025-10-06
06/10/2025 03:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:35 | 2025-10-06
06/10/2025 03:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:30 | 2025-10-06
06/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2025-10-06
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
03:51 | 2025-10-06
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:47 | 2025-10-06
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:35 | 2025-10-06
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:30 | 2025-10-06
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:23 | 2025-10-06
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية على مواقع يهودية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 11:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24