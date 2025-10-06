Advertisement

عربي-دولي

بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:43
وصل وفد حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، أمس الأحد، استعداداً لانطلاق المفاوضات اليوم الاثنين حول المرحلة الأولى من خطة وقف النار في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
وقال قيادي بارز في حماس مشترطا عدم كشف هويته إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"، حسب ما نقلت فرانس برس.

كما أكد بيان لحماس أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس إلى مصر على رأس وفد من الحركة.

آليات الهدنة والانسحاب
وأوضح أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في غزة.

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
