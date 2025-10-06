بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ

Advertisement

وصل وفد حركة ، برئاسة ، إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، أمس الأحد، استعداداً لانطلاق المفاوضات اليوم الاثنين حول المرحلة الأولى من خطة وقف النار في ، التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي.وقال قيادي بارز في حماس مشترطا عدم كشف هويته إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"، حسب ما نقلت فرانس برس.كما أكد بيان لحماس أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس إلى مصر على رأس وفد من الحركة.آليات الهدنة والانسحابوأوضح أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات وتبادل الأسرى" في غزة.وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الشهر الماضي.