بعد فشل محاولة اغتياله.. الحية يترأس وفد حماس في مفاوضات شرم الشيخ

وصل وفد حركة
حماس
، برئاسة
خليل الحية
، إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، أمس الأحد، استعداداً لانطلاق المفاوضات اليوم الاثنين حول المرحلة الأولى من خطة وقف النار في
قطاع غزة
، التي أعلنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأسبوع الماضي.
وقال قيادي بارز في حماس مشترطا عدم كشف هويته إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"، حسب ما نقلت فرانس برس.
كما أكد بيان لحماس أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس إلى مصر على رأس وفد من الحركة.
آليات الهدنة والانسحاب
وأوضح أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات
الاحتلال
وتبادل الأسرى" في غزة.
وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في
الدوحة
الشهر الماضي.
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
Lebanon 24
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
04:04 | 2025-10-06
06/10/2025 04:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:51 | 2025-10-06
06/10/2025 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:47 | 2025-10-06
06/10/2025 03:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:35 | 2025-10-06
06/10/2025 03:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:30 | 2025-10-06
06/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:04 | 2025-10-06
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
03:51 | 2025-10-06
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:47 | 2025-10-06
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:35 | 2025-10-06
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:30 | 2025-10-06
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:23 | 2025-10-06
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية على مواقع يهودية
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 11:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 11:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 11:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
