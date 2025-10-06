27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد سقوط الاسد.. سوريا انتخبت البرلمان الجديد وحضور نسائي خجول
Lebanon 24
06-10-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت أمس الأحد عملية اختيار أول برلمان في
سوريا
بعد الإطاحة بحكم
بشار الأسد
. وأعلن المتحدث باسم
اللجنة العليا
لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات
السورية
".
Advertisement
كما أكد في تغريدة على حسابه في إكس أمس أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، وفق تعبيره.
وأوضح في تصريحات لاحقة للإخبارية السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس
إلى ذلك، شدد على أن
البرلمان
"مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل"
من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، إلا أن القائمة النهائية للفائزين لن تُعلن قبل اليوم الاثنين.
بالتزامن، عبر بعض السوريين على مواقع التواصل، عن خيبتهم من الحضور النسائي الخجول في البرلمان الجديد. وأكدوا ان 8 نساء فقط فزن خلال العملية
الانتخابية
التي جرت أمس.
وكان حوالي 6000 شخص شاركوا في عملية
الاختيار
النواب أمس، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساءعلى عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرًا، وفق اللجنة
العليا
للانتخابات.
مواضيع ذات صلة
أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد
Lebanon 24
أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد
06/10/2025 11:11:43
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد
Lebanon 24
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد
06/10/2025 11:11:43
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد
Lebanon 24
سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد
06/10/2025 11:11:43
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة البرلمان الإیراني: جلسة طارئة للجنة الأمن القومي بحضور عراقجي لبحث الاتفاق مع وکالة الطاقة الذریة
Lebanon 24
رئاسة البرلمان الإیراني: جلسة طارئة للجنة الأمن القومي بحضور عراقجي لبحث الاتفاق مع وکالة الطاقة الذریة
06/10/2025 11:11:43
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة العليا
بشار الأسد
الانتخابية
الاختيار
السورية
التزام
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
Lebanon 24
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
04:04 | 2025-10-06
06/10/2025 04:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:51 | 2025-10-06
06/10/2025 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
Lebanon 24
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:47 | 2025-10-06
06/10/2025 03:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:35 | 2025-10-06
06/10/2025 03:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
Lebanon 24
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:30 | 2025-10-06
06/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2025-10-06
السيسي يحذر: الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي
03:51 | 2025-10-06
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:47 | 2025-10-06
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
03:35 | 2025-10-06
لماذا أمر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات؟
03:30 | 2025-10-06
مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟
03:23 | 2025-10-06
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية على مواقع يهودية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 11:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24