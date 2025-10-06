بعد سقوط الاسد.. سوريا انتخبت البرلمان الجديد وحضور نسائي خجول



كما أكد في تغريدة على حسابه في إكس أمس أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، وفق تعبيره. انتهت أمس الأحد عملية اختيار أول برلمان في بعد الإطاحة بحكم . وأعلن المتحدث باسم لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات ".كما أكد في تغريدة على حسابه في إكس أمس أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريحات لاحقة للإخبارية السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس



إلى ذلك، شدد على أن "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل"



من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، إلا أن القائمة النهائية للفائزين لن تُعلن قبل اليوم الاثنين.

بالتزامن، عبر بعض السوريين على مواقع التواصل، عن خيبتهم من الحضور النسائي الخجول في البرلمان الجديد. وأكدوا ان 8 نساء فقط فزن خلال العملية التي جرت أمس.



وكان حوالي 6000 شخص شاركوا في عملية النواب أمس، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساءعلى عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرًا، وفق اللجنة للانتخابات.