Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط الاسد.. سوريا انتخبت البرلمان الجديد وحضور نسائي خجول

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1425720-638953377332354313.webp
Doc-P-1425720-638953377332354313.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت أمس الأحد عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية".
Advertisement

كما أكد في تغريدة على حسابه في إكس أمس أن "مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد"، وفق تعبيره.
وأوضح في تصريحات لاحقة للإخبارية السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس

إلى ذلك، شدد على أن البرلمان "مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل"

من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، إلا أن القائمة النهائية للفائزين لن تُعلن قبل اليوم الاثنين.
بالتزامن، عبر بعض السوريين على مواقع التواصل، عن خيبتهم من الحضور النسائي الخجول في البرلمان الجديد. وأكدوا ان 8 نساء فقط فزن خلال العملية الانتخابية التي جرت أمس.

وكان حوالي 6000 شخص شاركوا في عملية الاختيار النواب أمس، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساءعلى عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
مواضيع ذات صلة
أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد
lebanon 24
06/10/2025 11:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد
lebanon 24
06/10/2025 11:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد
lebanon 24
06/10/2025 11:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة البرلمان الإیراني: جلسة طارئة للجنة الأمن القومي بحضور عراقجي لبحث الاتفاق مع وکالة الطاقة الذریة
lebanon 24
06/10/2025 11:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة العليا

بشار الأسد

الانتخابية

الاختيار

السورية

التزام

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:04 | 2025-10-06
03:51 | 2025-10-06
03:47 | 2025-10-06
03:35 | 2025-10-06
03:30 | 2025-10-06
03:23 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24