عربي-دولي

ترامب: سنقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي

Lebanon 24
06-10-2025 | 02:19
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده ستقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي، خلال احتفال الذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأميركية في قاعدة نورفولك البحرية.
وقال متحدثاً أمام حشد من قوات "لبحرية، مساء أمس الأحد "لن ننتظر طويلاً هذه المرة"، مذكراً بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.
كما أردف أن " قاذفات B2 أصابت كل هدف بدقة تامة، وقد أطلقنا أيضاً 30 صاروخ توماهوك من احدى الغواصات لضمان تنفيذ المهمة".
 
