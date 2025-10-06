ترامب: سنقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي

Advertisement

حذّر الرئيس الأميركي من أن بلاده ستقصف ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها ، خلال احتفال الذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأميركية في .وقال متحدثاً أمام حشد من قوات "لبحرية، مساء أمس الأحد "لن ننتظر طويلاً هذه المرة"، مذكراً بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.