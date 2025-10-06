على وقع بحث ملف اطلاق الاسرى.. هل ستطلق اسرائيل مروان البرغوثي؟

يناقش وفدا وإسرائيل في شرم الشيخ بمصر اليوم الإثنين، التفاصيل التنفيذية لتبادل الأسرى بين الجانبين، والانسحاب من ضمن المرحلة الأولية من خطة الرئيس الأميركي ، أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء تعهد في اجتماع مع وزير إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة، وفق ما نقلت القناة 14 .

كما أضافت أنه بن غفير طرح خلال في اجتماع عقد الليلة الماضية في ، سلسلة مطالب على تمهيدا لإمكانية تنفيذ الخطة.



وكشفت مصادر إسرائيلية حضرت الاجتماع، أن نتنياهو أكد أن ما سماها "رموز الإرهاب، وعلى رأسهم البرغوثي"، لن تشمل ضمن الصفقة في أي مرحلة من المراحل.

إلى ذلك، سعى بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حضر الاجتماع أيضا، إلى الاستفسار حول كيفية ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الرهائن في المرحلة الأولى.



فرد نتنياهو بأن الجيش "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، ومن ضمنها إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها، في حال انتهاك التفاهم.