عربي-دولي
على وقع بحث ملف اطلاق الاسرى.. هل ستطلق اسرائيل مروان البرغوثي؟
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:19
يناقش وفدا
حماس
وإسرائيل في شرم الشيخ بمصر اليوم الإثنين، التفاصيل التنفيذية لتبادل الأسرى بين الجانبين، والانسحاب
الإسرائيلي
من
قطاع غزة
ضمن المرحلة الأولية من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
تعهد في اجتماع مع وزير
الأمن القومي
إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة، وفق ما نقلت القناة 14
الإسرائيلية
.
كما أضافت أنه بن غفير طرح خلال في اجتماع عقد الليلة الماضية في
القدس
، سلسلة مطالب على
نتنياهو
تمهيدا لإمكانية تنفيذ الخطة.
وكشفت مصادر إسرائيلية حضرت الاجتماع، أن نتنياهو أكد أن ما سماها "رموز الإرهاب، وعلى رأسهم البرغوثي"، لن تشمل ضمن الصفقة في أي مرحلة من المراحل.
إلى ذلك، سعى بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حضر الاجتماع أيضا، إلى الاستفسار حول كيفية ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الرهائن في المرحلة الأولى.
فرد نتنياهو بأن الجيش "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، ومن ضمنها إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها، في حال انتهاك التفاهم.
