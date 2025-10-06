27
عربي-دولي
روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:47
A-
A+
قال
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، إن الحرب في غزة، أضرت بمكانة
إسرائيل
عالميا، مشيرا إلى أن العزلة الدبلوماسية لإسرائيل تتزايد رغم محاولات
واشنطن
حماية حليفتها.
وأوضح روبيو، لبرنامج (فيس ذا نيشن) على سي.بي.إس نيوز، أن إسرائيل تواجه تراجعا واسعا في التأييد داخل
الأمم المتحدة
، حيث استخدمت واشنطن الفيتو 6 مرات لحمايتها، مقابل تصويت أغلبية الدول لصالح قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
كما أعتبر روبيو أن اعتراف قوى غربية مثل
فرنسا
وبريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة
الفلسطينية
، مؤشر على تآكل الدعم لإسرائيل.
وأضاف روبيو "سواء كنت تعتقد أن ما حدث كان مبررا أم لا، صحيحا أم لا.. لا يمكنك تجاهل التأثير الذي تركته هذه (الحرب) على مكانة إسرائيل العالمية".
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها الرئيس
دونالد ترامب
للقناة 12
الإسرائيلية
في مقابلة نشرت أمس السبت قال فيها إن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو "تجاوز حدود المعقول في غزة وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم في العالم. الآن سأعيد كل هذا الدعم".
