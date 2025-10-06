روبيو: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل

قال الأميركي ماركو روبيو، إن الحرب في غزة، أضرت بمكانة عالميا، مشيرا إلى أن العزلة الدبلوماسية لإسرائيل تتزايد رغم محاولات حماية حليفتها.

Advertisement

وأوضح روبيو، لبرنامج (فيس ذا نيشن) على سي.بي.إس نيوز، أن إسرائيل تواجه تراجعا واسعا في التأييد داخل ، حيث استخدمت واشنطن الفيتو 6 مرات لحمايتها، مقابل تصويت أغلبية الدول لصالح قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.



كما أعتبر روبيو أن اعتراف قوى غربية مثل وبريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة ، مؤشر على تآكل الدعم لإسرائيل.



وأضاف روبيو "سواء كنت تعتقد أن ما حدث كان مبررا أم لا، صحيحا أم لا.. لا يمكنك تجاهل التأثير الذي تركته هذه (الحرب) على مكانة إسرائيل العالمية".



وجاءت تصريحاته ردا على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها الرئيس للقناة 12 في مقابلة نشرت أمس السبت قال فيها إن بنيامين نتنياهو "تجاوز حدود المعقول في غزة وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم في العالم. الآن سأعيد كل هذا الدعم".