عربي-دولي

بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:51
أوقف مطار أوسلو الدولي في النرويج، اليوم الاثنين، مؤقتًا عمليات الهبوط بعد تلقي تقرير عن مشاهدة طائرات بدون طيار بالقرب من المطار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء النرويجية (NTB).
وتسبب التوقف المؤقت في تأخير أو تحويل عدة رحلات واردة، بعد أن أبلغ طيار من شركة Norwegian Air الشرطة بأنه رصد بين ثلاث وخمس طائرات بدون طيار أثناء اقترابه من المطار، بحسب وسائل الإعلام النرويجية.


وأوضحت الوكالة أن البلاغ لم يتم التحقق منه بعد، مؤكدة أن جميع العمليات الجوية عادت إلى طبيعتها بعد فترة التوقف القصيرة.


ويسجل أن الحركة الجوية في أوروبا شهدت اضطرابات متكررة خلال الأسابيع الماضية نتيجة لمشاهدات الطائرات بدون طيار والتوغلات الجوية، شملت مطارات رئيسية مثل كوبنهاغن وأوسلو وميونيخ، مما تسبب في فوضى وتأخير واسع للرحلات الجوية.
