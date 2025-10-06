بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا

Advertisement

وتسبب التوقف المؤقت في تأخير أو تحويل عدة رحلات واردة، بعد أن أبلغ طيار من شركة Norwegian Air الشرطة بأنه رصد بين ثلاث وخمس طائرات بدون طيار أثناء اقترابه من المطار، بحسب النرويجية.وأوضحت الوكالة أن البلاغ لم يتم التحقق منه بعد، مؤكدة أن جميع العمليات الجوية عادت إلى طبيعتها بعد فترة التوقف القصيرة.ويسجل أن الحركة الجوية في شهدت اضطرابات متكررة خلال الأسابيع الماضية نتيجة لمشاهدات الطائرات بدون طيار والتوغلات الجوية، شملت مطارات رئيسية مثل كوبنهاغن وأوسلو وميونيخ، مما تسبب في فوضى وتأخير واسع للرحلات الجوية.