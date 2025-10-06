Advertisement

هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط في روسيا... اندلاع حريق وإصابة شخصين

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:31
أعلن مقرّ الطوارئ الإقليمي في إقليم كوبان الروسي أنّ شخصين أُصيبا بجروح جرّاء هجوم شنّته طائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مصفاة نفط في مدينة توابسي، ليل السادس من تشرين الأول.


وأوضح البيان أنّ التحقيقات الأولية تشير إلى سقوط حطام المسيّرة داخل أرض المصفاة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مكتب الأمن، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعًا، فيما نُقل الجريحان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما أُفيد عن سقوط شظايا طائرة مسيّرة أخرى على منزل في قرية ديديركوي، ما تسبب باشتعال حريق محدود وتضرر النوافذ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
